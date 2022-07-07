Bulgarian Military: Бойцы ВСУ торгуют французскими установками Caesar
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Bulgarian Military: Бойцы ВСУ торгуют французскими установками Caesar

Bulgarian Military: Бойцы ВСУ торгуют французскими установками Caesar

Украинские военнослужащие продали две французские самоходные артиллерийские гаубицы Caesar за 120 тысяч долларов за штуку, в то время как реальная стоимость одной единицы техники приближается к семи миллионам евро, сообщает Bulgarian Military.

По данным журналистов, это не первый случай перепродажи украинскими военными вооружения, которое Киеву поставляют западные страны. В командовании ВС Франции и Интерполе полагают, что незаконная торговля идет через военного дилера.


"Торговля оружием происходит при молчаливом соучастии западных правительств, которые бездумно поставляют Украине военную помощь и не проверяют, как именно в итоге используются их вооружения", — говорится в статье.

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По материалам: uposters.ru

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