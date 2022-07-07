Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали родителями близнецов
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Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали родителями близнецов

Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали родителями близнецов

У основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и директора по специальным проектам основанной им компании Neuralink Шивон Зилис тайно родились близнецы. Дети появились на свет в ноябре 2021 года в Техасе. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на судебные документы.

Близнецов миллиардер признал. Журналистам удалось выяснить, что весной этого года Маск и Зилис подали прошение об изменении имен близнецов, чтобы дать детям фамилии отца и матери.

Сам Илон Маск рождение близнецов пока не прокомментировал.

Кроме новорожденных близнецов, у Илона Маска есть еще семеро детей: пятеро от бывшей жены Джастин Маск и двое от бывшей возлюбленной, певицы Граймс.

Младшая дочь от Граймс, которая получила имя Экса Дарк Сидерель, родилась через несколько недель после того, как на свет появились близнецы от Шивон Зилис.

Ранее стало известно, что трансгендерная дочь Илона Маска решила поменять имя и отказаться от фамилии своего отца. Она официально взяла новое имя Вивьен Дженна Уиллсон.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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