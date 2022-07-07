Бутина считает, что затягивание отставки Джонсона скажется на консерваторах

В знак протеста против утопающего в скандалах премьера Великобритании Бориса Джонсона за сутки в отставку подали более 50 министров, заместителей и секретарей его правительства, написала в своем Telegram-канале член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Депутат считает, что если процесс отставки премьер-министра затянется, это негативно скажется для консерваторов: британцы плохо голосуют за расколотые партии.

«Проблема лишь в том, что у Джонсона нет какого-то одного ярко выраженного визави — никто не хочет выскакивать раньше времени, ведь такого конкурента в Британии обычно используют в качестве тарана, чтобы сместить лидера. После этого «таран» отправляется на какую-нибудь почетную должность, а в борьбу за освободившийся высший пост вступают тяжеловесы», — написала Мария Бутина.

Она сравнила Джонсона с экс-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер, отметив, что только ей удалось «остаться в игре, свалив лидера партии». «Действительно, его конец уже, по сути, наступил, а вот будущее Альбиона вместе с тем еще туманнее», — заключила парламентарий.



