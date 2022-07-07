Бывший Жанны Агузаровой рассказал о ее дурном нраве

Певица Жанна Агузарова с детства проявляла свой характер. Артистка большую часть своего детства прожила в селе Боярка Тюменской области. Первым парнем ее был Сергей. Фамилию он попросил не печатать.«Жанна меня заприметила, как-то провожал я ее домой. Мы и под луной гуляли с гитарой, и романтика была. Только вот чувств у меня не было к Жанке, не сошлись мы с ней характерами. Она девчонка неуступчивая, с норовом: ее толкнет, ущипнет кто-то из парней — так она сразу в драку», — рассказал он «КП-Новосибирск». Личная жизнь Сергея сложилась: стал военным, есть жена, сын, дочь, внуки уже подрастают.