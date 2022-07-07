Бывший Жанны Агузаровой рассказал о ее дурном нраве
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Бывший Жанны Агузаровой рассказал о ее дурном нраве

Бывший Жанны Агузаровой рассказал о ее дурном нраве
Певица Жанна Агузарова с детства проявляла свой характер. Артистка большую часть своего детства прожила в селе Боярка Тюменской области. Первым парнем ее был Сергей. Фамилию он попросил не печатать.
«Жанна меня заприметила, как-то провожал я ее домой. Мы и под луной гуляли с гитарой, и романтика была. Только вот чувств у меня не было к Жанке, не сошлись мы с ней характерами. Она девчонка неуступчивая, с норовом: ее толкнет, ущипнет кто-то из парней — так она сразу в драку», — рассказал он «КП-Новосибирск». Личная жизнь Сергея сложилась: стал военным, есть жена, сын, дочь, внуки уже подрастают.
# Шоу-бизнес Агузарова Жанна
По материалам: z-aya

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