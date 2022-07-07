Цена биткоина превысила $21 000
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Цена биткоина превысила $21 000

Цена биткоина превысила $21 000


В четверг, 7 июля, котировки первой криптовалюты превысили уровень $21 000. За последние сутки актив подорожал на 4,4%, согласно CoinGecko.


На момент написания биткоин держится вблизи $21 050. Как видно на графике ниже, рост цены сопровождается всплеском объема торгов.


Часовой график BTC/USD биржи Binance. Данные: TradingView.

Цена Ethereum за последние сутки выросла на 7,7% и в моменте переодолела уровень $1230.


Часовой график ETH/USD биржи Binance. Данные: TradingView.

Вслед за флагманами в зеленую зону перешли криптоактивы из топ-10 по капитализации. На момент написания исключением стал стейблкоин BUSD.


Данные: CoinGecko.

В настоящее время общая капитализация рынка составляет $986 млрд (+3,9% за сутки). Индекс доминирования BTC — 40,8%, ETH — 14,9%.


Согласно отчету ForkLog, некоторые ончейн-данные в июне сигнализировали о наступлении благоприятного времени для покупки первой криптовалюты.


Напомним, второй квартал 2022 года стал для биткоина худшим за 11 лет. В течение апреля-июня актив упал на 56,2%.


В июле стратег Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майк МакГлоун спрогнозировал рост биткоина в следующие шесть месяцев.


Ранее специалисты Deutsche Bank допустили восстановление цены цифрового золота к $28 000 к концу 2022 года.


О том, где отслеживать курсы криптовалют, читайте в образовательных карточках.

# Экономика цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

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