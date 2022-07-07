Церковные православные праздники, которые отмечают 8 июля

Православная церковь 8 июля почитает преподобномученицу деву Февронию, которая доказала своей терпимостью в пытках существование Христа. Прославление святых Петра и Февронии Муромских указывает, как нужно относиться к семейным узам. Также в этот день вспоминают имена других святых, записанные в церковном календаре, к тому же продолжается Петровский пост.

Почитание преподобномученицы девы Февронии 8 июля





В 4 столетии проживала дева Феврония, которая воспитывалась в монастыре под руководством своей тетки игуменьи Вриены. Ей она уделяла много внимания, спрашивала с нее строго, требуя послушания. Это делалось ею для спасения души Февронии. Слава о девушке распространилась по городу, и люди стали приходить на службу.

Все события происходили при правлении Диоклетиана, прославившегося своей ненавистью к христианам. Услышал и он о славе монастыря, где проживала Феврония. Послал воинов под предводительством трех военачальников. Но один был благочестивым человеком, потому что у него мать была христианкой, и воспитала в нем доброту. Он смог уговорить второго, который приходился ему родственником, распустить верующих людей, и не причинять им зла.

Все монахини покинули город еще до пришествия воинов Диоклетиана. Остались лишь игуменья, ее помощница и заболевшая Феврония. Ей и пришлось ощутить всю злость третьего военачальника, который поклонялся идолам. Сделал это он назло двум своим сослуживцам, которые пожалели Февронию. Но впоследствии после увиденного два благочестивых воина отказались от воинской службы и приняли крещение.

Жизнь святых Петра и Февронии Муромских





Действия происходили в 13 веке. Князь Петр, проживающий в Муроме, подхватил кожную болезнь, которую никто не мог вылечить. Не надеясь на излечение, ему приснился сон, что может помочь дева Феврония.

Девушка была из простой семьи. Ее отец занимался пчеловодством. Девушка была мудра не по годам, а добра настолько, что даже лесные звери ее не боялись. К ней князь обратился за помощью. Она дала согласие, но при условии, что после выздоровления станет ему женой. Князь благополучно вылечился, но слова своего не сдержал, и болезнь вернулась к нему снова. Обратившись во второй раз к Февронии, он после лечения сделал ее своей женой, и забрал в Муром.

Пример христианского союза князя Петра и княгини Февронии, ставших святыми





Бояре оказались против того, чтобы жить с простолюдинкой. Они поставили перед князем условие, что он должен выбрать – остается он у власти, но без жены, или покидает город вместе с ней. Князь Петр и Феврония ушли из города, и отправились на лодке по реке Ока. Поселились в сторонке, и жили простой жизнью.

Вернули их в Муром люди, после того, как начались склоки за власть, и в городе воцарился беспорядок. Правили князь Петр и княгиня Феврония до старости. Потом ушли в разные монастыри, но оставили завещание, чтобы их похоронили в одном гробу. В молитвах всегда просили, чтобы Господь дал им возможность умереть в одно время. Так и произошло. Святых положили в разные гробы, не исполнив их волю, но наутро люди удивились увиденному – они лежали рядом в одном гробу.

Продолжение Петрова поста у православных людей 8 июля





После празднования недели Троицы, у православных людей с 20 июля наступил длительный пост. Он предшествует дню почитания святых апостолов Петра и Павла. Поэтому продлится включительно до субботы 11 июля, которая является днем перед наступлением праздничной службы.

Петров пост может быть перенесен легче, чем Великий пост. К нему менее строгие правила, ведь разрешается в меню включать рыбные блюда. Ограничениями являются среда и пятница, которые и в другое любое время года постные дни.

Дата 8 июля выпадает на пятницу, поэтому людям, придерживающимся поста, рекомендуется сухоядение. Многие употребляют только воду и хлеб, но учитывая разнообразие овощей и фруктов в это время, они тоже допускаются.