"Чего позорите нашу нацию?": на Катю Лель напал инопланетянин, когда она очередной раз о них рассказывала

Вадим Карасев

47-летняя певица Катя Лель несколько лет назад шокировала поклонников неоднозначным заявлением. Она призналась, что ее похищали инопланетяне и с тех пор нередко к ней наведываются. Они ничем ей не вредят, но во время первого контакта похитили ее зубы.

Теперь исполнительница хита "Джага-джага" явилась гостьей на шоу Epic Fighting Championship и решила выдать подробности своей необычной встречи с инопланетной цивилизацией. Однако она не ожидала, что на мероприятии будет присутствовать один из ее представителей.

По словам Кати, операция по извлечению ее зубов прошла безболезненно.

Мы сидели с семьей и пили кофе, а потом увидели свечение за окном. Сестре они оставили память. Она сказала: "Открой рот, у тебя нет зубов!". Это не прикол! Сейчас звучит смешно. Но зубов как будто и не было никогда. Заросшие лунки, никакой крови вообще... На следующий день стали слышны голоса. Я не понимала язык и очень испугалась в свои 16 лет. Потом меня начала трогать сильная энергия.

Не успела она продолжить, как к ней подбежал мужчина в маске инопланетянина.

Громко матерясь, он начал осыпать блондинку вопросами. "Вы что на нас наговариваете? Вы чего позорите нашу инопланетную нацию? Зубы мы у вас украли?! Возьмите их обратно!" — и после этих слов он швырнул в нее вставную челюсть. Он решил вызвать Катю на бой, но она пообещала прислать "пацанов со своей планеты".

К слову, в прошлом году Лель даже выложила ролик с каким-то свечением и подписала его "Как же давно вас не было", якобы это снова прилетели инопланетяне.