"Чего позорите нашу нацию?": на Катю Лель напал инопланетянин, когда она очередной раз о них рассказывала
47-летняя певица Катя Лель несколько лет назад шокировала поклонников неоднозначным заявлением. Она призналась, что ее похищали инопланетяне и с тех пор нередко к ней наведываются. Они ничем ей не вредят, но во время первого контакта похитили ее зубы.
Теперь исполнительница хита "Джага-джага" явилась гостьей на шоу Epic Fighting Championship и решила выдать подробности своей необычной встречи с инопланетной цивилизацией. Однако она не ожидала, что на мероприятии будет присутствовать один из ее представителей.
По словам Кати, операция по извлечению ее зубов прошла безболезненно.
Не успела она продолжить, как к ней подбежал мужчина в маске инопланетянина.
Громко матерясь, он начал осыпать блондинку вопросами. "Вы что на нас наговариваете? Вы чего позорите нашу инопланетную нацию? Зубы мы у вас украли?! Возьмите их обратно!" — и после этих слов он швырнул в нее вставную челюсть. Он решил вызвать Катю на бой, но она пообещала прислать "пацанов со своей планеты".
К слову, в прошлом году Лель даже выложила ролик с каким-то свечением и подписала его "Как же давно вас не было", якобы это снова прилетели инопланетяне.