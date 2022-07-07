Через Game Pass прошла уже 1000+ игр, в половину из них уже не сыграть
Подписка Game Pass была запущена в 2017 году, и с тех пор каждый месяц Microsoft добавляет в нее новые игры, при этом 2 раза в месяц удаляя некоторое количество проектов. Практически всегда число игр, которые добавляют в Game Pass за месяц, больше, чем число игр, которые удаляют из подписки.
Пользователи Reddit ведут общий список всех игр, которые добавляли в подписку Game Pass — его можно найти здесь. Список показывает, что количество игр, которые прошли через Game Pass, уже давно перевалило за 1000 штук. Вот некоторые интересные цифры на текущий момент:
Суммарно в Game Pass уже побывало 1098 игр
Прямо сейчас в Game Pass Ultimate предлагается 528 разных игр
Для приставок Xbox в Game Pass сейчас доступна 461 игра
Для PC в Game Pass сейчас доступно 439 игр
Для xCloud в Game Pass сейчас доступны 373 игры
В 571 игру, которые были доступны в Game Pass некоторое время, уже не сыграть
Отметим, что в Game Pass несколько раз игры добавляли повторно, на днях в подписку вернули игры серии Yakuza, которые до этого удаляли из нее.