Через Game Pass прошла уже 1000+ игр, в половину из них уже не сыграть

Вадим Карасев





Подписка Game Pass была запущена в 2017 году, и с тех пор каждый месяц Microsoft добавляет в нее новые игры, при этом 2 раза в месяц удаляя некоторое количество проектов. Практически всегда число игр, которые добавляют в Game Pass за месяц, больше, чем число игр, которые удаляют из подписки.

Пользователи Reddit ведут общий список всех игр, которые добавляли в подписку Game Pass — его можно найти здесь. Список показывает, что количество игр, которые прошли через Game Pass, уже давно перевалило за 1000 штук. Вот некоторые интересные цифры на текущий момент:

Суммарно в Game Pass уже побывалоПрямо сейчас в Game Pass Ultimate предлагаетсяДля приставок Xbox в Game Pass сейчас доступнаДля PC в Game Pass сейчас доступноДля xCloud в Game Pass сейчас доступны, которые были доступны в Game Pass некоторое время, уже не сыграть

Отметим, что в Game Pass несколько раз игры добавляли повторно, на днях в подписку вернули игры серии Yakuza, которые до этого удаляли из нее.