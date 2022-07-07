Что делает в Москве Марина Овсянникова

После своего необдуманного поступка в прямом эфире новостей, Марина Овсянникова лишилась своей привычной жизни. Ее осудили не только граждане России, но и друзья, родственники, семья. Первое время женщина скрывалась ото всех у знакомых, которые ее поддержали, а потом и вовсе покинула Россию. Марина переехала в Германию и устроилась на работу в немецкое издание. Только спустя 3 месяца Овсянникова вернулась в Москву.

Как рассказала сама журналистка, она уволилась из немецкого издания, так как 3-месячный контракт закончился. Марину пригласили на работу, чтобы поддержать, так как она враз лишилась всего, включая работу и заработок. Поначалу было очень тяжело, так как Марина не знала немецкий язык. Из-за Овсянниковой команда работала на английском, а потом ее тексты переводили на русский и немецкий.

Когда закончился контракт, руководитель предложил продлить его, но Марина, по ее словам, не согласилась, так как поняла, что переросла данную ситуацию. Она не боится вернуться в Россию и знает, чем будет сейчас заниматься. В ее планы, помимо прочего, входит написание книги о ее «приключениях»: тех жизненных обстоятельствах, с которыми пришлось столкнуться.





«Порой жизнь бывает интереснее, чем голливудское кино», - считает Овсянникова.

Также Марина хочет отсудить права на проживание с 11-летней дочкой и увезти девочку на ПМЖ за границу. К сожалению, пока этого сделать не получается, так как между супругами идут судебные разбирательства по этому поводу.

Более того, Марина в Москве уже несколько дней, но до сих пор так и не видела ребенка. Отец забрал ее и увез в неизвестном направлении, только чтобы она не увиделась с любимой мамой. А вот сына Марина видела: юноше 17 лет, и он принял сторону отца, но с матерью общается нормально.





«Думаю, нам удастся прийти к какому-то взаимовыгодному решению», - закончила Марина Овсянникова.

Она отметила, что супруг не дает согласия на вывоз дочки за границу, а теперь и вовсе прячет ее от матери.