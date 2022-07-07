Даная Пригожина: «До родов остался месяц-полтора. У нас будет мальчик!»

Совсем скоро Даная Пригожина впервые станет мамой. Она с нетерпением ждет появления малыша и признается при этом, что последние месяцы беременности стали для нее не самыми легкими из-за постоянной усталости.

Несмотря ни на что, Даная сохраняет позитив и делится со «СтарХитом» некоторыми вещами, о которых прежде не решалась рассказывать в соцсети.

«Пока не знаю, когда рожать, но врачи меня уже к этому готовят. Я нахожусь под их чутким наблюдением. В ближайшее время ложусь в больницу. Но осталось совсем немного — месяц-полтора. Осталось прикупить кроватку, пару детских вещей, бутылочки и что-то по мелочи. Всем интересно узнать пол моего малыша, и я это прекрасно понимаю, ведь за мной наблюдают многие, хоть никогда не считала и не считаю себя звездой. Попросту не могу томить, многие уже догадались. У нас будет мальчик! Имя его пока останется в секрете. Честно говоря, по поводу имени думаем до сих пор, пока не пришли к общему решению. Есть три варианта. Когда малыш родится, мы посмотрим на него и назовем!» — разоткровенничалась будущая мама.

Из-за своего положения Даная вынуждена пропускать многие мероприятия, что порой ее расстраивает. К слову, раньше Пригожина вела активный образ жизни.

«Мне не тяжело в жару, я ее почти не ощущаю, но стоит прийти на какое-то мероприятие, то буквально через полчаса начинаю уставать, хочу прилечь, начинаю выть, мол, надо домой. Мне сейчас нужен максимальный покой и тишина. Могу выйти прогуляться, но недалеко от дома. Не могу долго разговаривать по телефону, хочется побыть наедине с собой и семьей. Но многие обижаются... Нет, у меня нет капризов, просто имеются вот такие нюансы. Возможно, мой организм максимально готовится к родам. На самом деле, очень жду появления малыша.

Кстати, в этом году планировали с подружкой поехать на море, но поездку пришлось отменить почти за неделю, потому что я физически не выдержу дорогу, перелет. Сейчас для меня это нереально тяжело. Сама беременность протекает хорошо, с малышом все, слава Богу, замечательно. Пока думаю, где буду рожать — в платной или государственной клинике. Я просто взвешиваю, стоит или не стоит платить большие деньги, и есть ли какая то разница. Сейчас у меня очень хорошие врачи! Что касается еды, то я ем мало, набрала в весе немного — около восьми килограммов», — отметила она.

На вопрос о том, поддерживает ли Даная общение с отцом, известным продюсером, она отвечает, что очень любит папу и им, к сожалению, не всегда удается видеться из-за загруженного рабочего графика Иосифа Пригожина. «Я больше не хочу навязывать себя», — призналась она.