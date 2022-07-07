Дмитрий Тарасов рассказал о своих изменах
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Дмитрий Тарасов рассказал о своих изменах

Дмитрий Тарасов рассказал о своих изменах
По слухам, футболист Дмитрий Тарасов изменяет своей жене. Недавно в Сети появились слухи о возможном сожительстве женатого Дмитрия Тарасова с некой шатенкой Марией. Футболист довольно резко отреагировал на подобные домыслы в свой адрес. Спортсмен попросил хейтеров не лезть в его жизни и подчеркнул, что у него с женой все хорошо. «Не знаю, кто такая Мария! Моя жена самая лучшая, я ее люблю! Кто занимается такими вбросами — идите в жопу от моей семьи, оставьте нас в покое! Ребята, вам всем любви, занимайтесь своими делами!» — подчеркнул 35-летний Тарасов в личном блоге. К слову, вот уже несколько лет супруга футболиста Анастасия Костенко сталкивается с жестким хейтом в свой адрес, так как считается, что именно она увела футболиста у Ольги Бузовой. Недоброжелатели пророчат ей бумеранг. И недавно действительно поползли слухи о неверности Дмитрия. Настя поспешила опровергнуть данную информацию.
«Понимаю, очень тяжко жить, когда есть столько времени подрабатывать гонцом, но вы держитесь, там до безумия раз плюнуть. Вы попробуйте не обитать на помойках, где так говорят. Хотя о чем я, вы же страницу создали для того, чтобы притащить сюда сплетни и смаковать. Но нет, что-то новенькое и правдоподобное придумайте! Не переживайте, у меня нет тревожного расстройства, тем более за чужих мужей, чего не скажешь о вас. Не я пишу с нулевой странички счастливой женщине, прошу обратить внимание на сей нюанс. Понимаю, сложно пережить, когда у других людей все хорошо, но попытайтесь!» — возмущалась 28-летняя Анастасия Костенко в адрес хейтеров. Напомним, развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова состоялся в конце декабря 2016 года. По утверждению телеведущей, уже тогда Дмитрий тайно встречался с Костенко. Анастасия не подтверждает слова бывшей соперницы. Сегодня Ольга прекрасно понимает, что Дмитрий пытается вернуть себе былую популярность за счет ее имени и посмеивается над этим. Но спортсмен не отступает и заявляет, что вовсе не прочь посотрудничать с бывшей. «Это часть работы, поэтому для меня не проблема сняться с ней в каком-нибудь проекте. Поэтому, если будут интересные предложения, можно будет рассмотреть. Я не против!» — признался он.
# Шоу-бизнес Тарасов Дмитрий
По материалам: z-aya

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