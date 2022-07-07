Дочь Александра Серова высказалась о его любовнице
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Дочь Александра Серова высказалась о его любовнице

Дочь Александра Серова высказалась о его любовнице
Дочка певца Александра Серова, Мишель боится за папу. Девушка не стала отрицать, что её отец закрутил новый роман. На днях 68-летний артист появился на публике с красоткой, которая младше него на 26 лет. Речь идет о солистке Большого театра. Наследница певца Мишель подтвердила, что её отец мог завести молодую любовницу, однако она с недоверием относится к отношениям пары с такой большой разницей в возрасте. Взрослая дочь Серова боится, что он попадется на крючок очередной «охотницы за деньгами». Мишель пообещала, что будет следить за личной жизнью отца и никому не даст им воспользоваться или обидеть. Она уверена, что для меркантильной особы роман с её отцом может плохо закончиться.
«Мне кажется, что я сразу ее загрызу... Ну как, это ж мой папа, я его в обиду не дам», — говорит Мишель. Впрочем, Серов как-то говорил о том, что не собирается больше никогда расставаться со своим статусом холостяка. Со своей бывшей женой Еленой Стебеневой певец, напомним, так и не помирился. Супруги оформили развод больше 10 лет назад. Разрыв пары сопровождался большим скандалом, «дележкой» имущества и взаимными обвинениями. До сих пор Серов не пускает экс-супругу на порог своего дома даже во время семейных праздников. Дочь артиста считает, что её родители уже никогда не смогут общаться как раньше.
# Шоу-бизнес Серов Александр
По материалам: z-aya

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