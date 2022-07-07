Древний ритуал на суженого на Руси в День любви 8 июля, приметы на семейное счастье
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Древний ритуал на суженого на Руси в День любви 8 июля, приметы на семейное счастье

Древний ритуал на суженого на Руси в День любви 8 июля, приметы на семейное счастье

День любви каждый год отмечается 8 июля. Несмотря на то что праздник достаточно молодой, он имеет свои традиции и приметы. Отмечается торжество в день Петра и Февронии.

Приметы на семейное счастье

В современном мире церковный праздник Петра и Февронии тесно переплетается с Днем семьи, любви и верности. Поэтому семейным парам в этот день посвящают разные тематические мероприятия, концерты, ярмарки. При этом возлюбленные могут хорошо повеселиться.


Для счастливой и долгой семейной жизни есть свои приметы:

  • дождь, который начинается в безоблачную погоду в день свадьбы, говорит о хорошем благосостоянии семьи в будущем;
  • если невеста плачет в самый ответственный день, семейная жизнь будет счастливой;
  • после того, как невеста с женихом поедут в ЗАГС, нужно помыть пол в доме, чтобы девушка не возвращалась в родительский дом, а счастливо жила с супругом;
  • по дороге к алтарю никто не должен переходить дорогу молодым. Обычно за этим следят свидетели, которые идут немного поодаль от молодых;
  • чтобы возлюбленных никто не сглазил, нужно на их одежду приколоть булавки головками вниз, а после свадьбы их выбрасывают в природный водоем;
  • незваный гость на свадьбе обязательно принесет счастье. Его обычно зовут к столу и угощают вином;
  • дорога к месту свадьбы должна быть чуть витиеватой. Считается, что нельзя ехать прямой дорогой. Это нужно для того, чтобы запутать злых духов. Для отпугивания также подойдут громкие сирены и смех гостей.

Древний ритуал на суженого в День Петра и Февронии

Многие незамужние дамы до сих пор не против немного погадать и провести определенные ритуалы из разряда белой магии. Некоторые из таких ритуалов привязаны к празднику Петра и Февронии, которые в православной вере считаются настоящими символами любви.


Для того чтобы побыстрее повстречать свою вторую половинку, есть простой обряд, который легко проводится. Для него нужны:

  • 7 свечек церковных;
  • святая вода;
  • икона святых;
  • драгоценный или полудрагоценный камень на веревочке.



Святую воду нужно поместить в глубокую миску или другую емкость. Это может быть таз или кастрюля. Вокруг расставляются свечи. Зажигать их нужно только спичками, нельзя при этом пользоваться зажигалкой. Кулон с камнем помещается в воду и читается такой заговор:

«О великие угодники Божьи. Вам молимся, вознесите нас, грешников, попросите благодати у Господа для нас. Оградите нас от зла и беды, подарите нам мир и спокойствие. Не презрите наших молитв, дайте нам спасение. Подарите нам семью крепкую, мужа верного и детей здоровых Аминь».

Традиции на Руси в День любви

В этот день влюбленным стоит больше времени проводить вместе. Не нужно ругаться, скандалить и выяснять отношения. Чем больше хороших слов будет сказано в этот день, тем лучше. Обязательно нужно рассказать своей второй половинке о том, как вы ее любите, цените и уважаете. И тогда семейная жизнь будет наполнена гармонией и спокойствием.


В праздник принято молиться святым Петру и Февронии о счастье, благополучии семьи, хорошей жизни и крепком браке. Для детей нужно попросить здоровья, а для себя вечное чувство любви, которое не угаснет даже спустя много лет.

В этот день также принято проявлять максимум заботы о своих родных и близких людях. Не стоит забывать о бабушках и дедушках, ведь они также нуждаются в нашей любви, помощи и заботе.

Сейчас этот день считают идеальным для прогулок, свиданий и признания в чувствах. Мужчины часто в праздник делают предложение своим вторым половинкам. Также популярными в этот день являются свадьбы. Поэтому если у вас в планах есть что-то подобное, помните, что связь со второй половинкой будет очень крепкой.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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