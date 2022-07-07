Джессика Честейн поздравила сограждан с Днем независимости неприличным жестом
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Джессика Честейн поздравила сограждан с Днем независимости неприличным жестом

Джессика Честейн поздравила сограждан с Днем независимости неприличным жестом

4 июля американцы отмечали один из своих главных праздников – День независимости. Однако не все граждане США искренне радовались этому событию. В числе недовольных оказалась и обладательница премии «Оскар» Джессика Честейн.


Причиной недовольства 45-летней актрисы стало решение Верховного Суда США, отменяющего программу по протекции абортов.

«Счастливого Дня “независимости” от меня и моих репродуктивных прав», – написала актриса в социальной сети Инстаграм, которая с недавних пор запрещена в России.

Свой пост актриса сопроводила неприличным жестом в камеру, адресуя его, по всей видимости, принявшим решение судьям.


Многие американцы считают, что без этой федеральной протекции абортов местные органы власти, обладающие правом на принятие законов на уровне штата, могут запретить проведение этой процедуры.

Ранее свою обеспокоенность по поводу решения суда высказала дочь актера Алека Болдуина. Девушка рассказала, что в юношестве подверглась насилию. Своим рассказом Айрленд намекает, что после отмены федеральной протекции девушки, забеременевшие в результате насилия, будут вынуждены рожать и мучиться всю оставшуюся жизнь.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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