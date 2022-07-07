Джонсон отказался покидать свой пост

Вадим Карасев

Премьер Британии Джонсон отказался покидать свой пост, несмотря на призывы членов кабмина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался покидать пост главы правительства Соединенного Королевства, несмотря на призывы членов кабмина. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Политик озвучил свое решение после встречи с группой членов своего кабинета на Даунинг-стрит. Уточняется, что ранее они прибыли в премьерскую резиденцию именно, чтобы убедить премьера освободить кресло ввиду нового скандала и череды отставок членов правительства.

По данным телеканала ITV News, Джонсон призвал министров поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста». Он подчеркнул, что иначе неизбежен «хаос борьбы за лидерство» в партии и давлением оппозиции, которая будет добиваться скорейшего проведения парламентских выборов.

Отставки в британском правительстве

6 июля сообщалось, что менее чем за сутки около 30 сотрудников правительства Британии сложили с себя полномочия и ушли в отставку из-за скандала с Джонсоном и пьяных домогательств его протеже, бывшего замглавы МИД Кристофера Пинчера.

Помимо высокопоставленных членов кабинета министров, которые ранее сообщили об уходе с занимаемых должностей, заявление об отставке подали министр по вопросам занятости Мимс Дэвис, министр МВД Рейчел Маклин, министр развития экспорта Майк Фреер, и другие члены, ранее занимающие посты секретарей и торговых представителей в различных министерствах и комитетах.

Сам Пинчер также подал в отставку после того, как устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе. 52-летний политик в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам в частном клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли. После этого он признался в содеянном и написал письмо с извинениями премьер-министру.

До этого в Консервативной партии прогремел скандал, названный «патигейтом». Он разразился вокруг Джонсона и других членов правительства, которых уличили в организации вечеринок во время локдауна в 2020 году.

13 апреля глава Минюста Великобритании Дэвид Вольфсон подал в отставку из-за «патигейта». Он считает, что действия Джонсона «несовместимы с верховенством закона». По словам Вольфсона, подобное поведение не должно оставаться безнаказанным. При этом Джонсон отказался уходить в отставку.

Голосование по вотуму доверия

Посол России в Лондоне Андрей Келин не исключил, что вопрос о голосовании по вотуму доверия британскому премьер-министру может вновь встать на повестке дня. По его словам, Комитет консервативной партии планирует решать вопрос об изменении процедуры вынесения вотума недоверия.

При этом начале июня Джонсон смог сохранить пост премьер-министра страны по итогам голосования правящей Консервативной партии по вопросу вынесения вотума недоверия главе правительства. Представители консерваторов не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.

По словам лидера оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кира Стармера британцы устали от премьер-министра, «под чьим началом в сердце правительства существует культура лжи и нарушения законов». Он также считает, что политик «совершенно не годится» для должности премьер-министра.