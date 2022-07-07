Единовременные выплаты для приобретения или строительства жилья получат больше россиян
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Единовременные выплаты для приобретения или строительства жилья получат больше россиян

Единовременные выплаты для приобретения или строительства жилья получат больше россиян

Расширен список лиц, имеющих право на единовременную выплату для приобретения или строительства жилья. Такое постановление Правительства от 25 июня 2022 года № 1145 вступает в силу 7 июля.

В список лиц, имеющих право на единовременную выплату для приобретения или строительства жилья, включены граждане РФ, уволенные со службы в органах внутренних дел, войсках национальной гвардии без права на пенсию и принятые в период прохождения службы на учет для получения единовременной выплаты, в случае расторжения контракта и увольнения, а также в ряде иных, независящих от сотрудника случаях.

Это возможно в случае расторжения контракта и увольнения:

- по состоянию здоровья;

- в связи с сокращением должности при невозможности перевода сотрудника на иную должность;

- в связи с нарушением условий контракта руководителем;

- в связи с болезнью;

- в связи с признанием сотрудника недееспособным или ограниченно дееспособным.


При этом сотрудник снимается с учёта для получения выплаты, если в отношении его есть вступивший в силу приговор суда за совершение в период прохождения службы умышленного преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления либо в случае наличия судимости за совершение указанных преступлений, в том числе снятой или погашенной.

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По материалам: pnp.ru

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