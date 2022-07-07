ЕР организовала лечение для херсонского мальчика с редким заболеванием

Вадим Карасев

По инициативе секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака и при поддержке Минобороны 1,5-головалый Марк, страдающий редким заболеванием, был эвакуирован в Москву для медобследования в центре для детей и подростков ФМБА России.

В медучреждении его навестила замсекретаря Анна Кузнецова, сообщает пресс-служба партии.

"Под руководством высококвалифицированных докторов Марку был проведен комплекс обследований. Предстоят операции. Но видно, что врачи рядом, лучшая техника — все здесь. Мама настроена оптимистично. Мы поможем решить остальные вопросы, касающиеся, в том числе, оформления документов. И я уверена, что все будет хорошо", — сказала она.

Также Кузнецова добавила, что "Единая Россия" сейчас ведет системную работу в партийных гуманитарных центрах на Донбассе и в освобожденных территориях, где полностью уничтожены базы данных людей, которым нужна помощь.

"Вместе с Минобороны организуем маршрутизацию детей, чтобы доставить в больницы. Спасибо всем врачам, волонтерам, депутатам, которые закреплены за территориями. И ФМБА, с которым мы координируемся в рамках деятельности нашего штаба по гуманитарному сотрудничеству", — отметила замсекретаря Генсовета партии.