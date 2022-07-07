Европейская страна полностью отказалась от российского газа

Вадим Карасев

Власти Нидерландов заявили, что стране удалось покончить с зависимостью от газа из России

Нидерландам удалось покончить с зависимостью от российского газа, заявил агентству Reuters министр энергетики страны Роб Джеттен. При этом глава ведомства отметил, что государству по-прежнему угрожает любой обширный газовый кризис в регионе, так как оно остается крупным хабом — центром хранения и распространения топлива в другие страны Европы.

Джеттен сообщил, что за первую половину 2022 года Нидерланды добились огромной экономии энергии, сократив потребление газа на почти 33 процента. Такого объема достаточно, чтобы полностью отказаться от поступающего из России топлива — в последние годы на долю «Газпрома» приходилось 15-20 процентов импорта газа.

Также в Нидерландах находится одно из крупнейших месторождений в мире — Гронинген, которое помогает стране обеспечивать внутренний спрос. Запасы месторождения оцениваются в около 450 миллиардов кубометров газа, что эквивалентно почти трехлетнему объему газового импорта Европы из России.

В течение многих лет страна была крупным поставщиком природного газа в Европу, однако теперь из-за высоких рисков землетрясений власти не согласовывают наращивание добычи топлива. В этом году на месторождении планируется добыть 4,5 миллиарда кубометров газа, а в следующем — 2,8 миллиарда кубометров. Соседние страны могут рассчитывать на импорт части этого объема, сказал министр.

По оценкам Джеттена, все газовые хранилища Нидерландов вместимостью 14 миллиардов кубометров газа в настоящее время заполнены на почти 56 процентов. Хорошим темпам заполнения поспособствовала государственная субсидия для энергетических компаний, стимулирующая их активнее закачивать газ в хранилища. Также помогла общественная кампания, согласно которой домохозяйства и компании должны были экономить энергию.