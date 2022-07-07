Евтушенков Феликс Владимирович
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Евтушенков Феликс Владимирович

Евтушенков Феликс Владимирович

Биография старшего управляющего партнера АФК «Система» и председателя Попечительского совета благотворительного фонда Группы.

Детские годы, образование

Евтушенков родился и вырос в Москве. Учился в обычной школе. Активно занимался спортом, увлекался хоккеем и борьбой, а также катался на горных лыжах.

Имеет два высших образования. Первое получил на базе ИМПЭ имени Грибоедова (спец. «Юриспруденция»), второе в стенах РГУ нефти и газа им. Губкина (спец. «Менеджер нефтегазового предприятия»).

Карьерный рост

В период с 1999-го по 2008-й занимал высокие должности в таких структурах, как «Система-Инвест» и «Система-Галс».

В 2008-м Феликс Евтушенков перешел в головной офис АФК «Система». Первые три года он был вице-президентом и управлял бизнес-единицей «Потребительские активы». Затем отвечал за направление «Базовые активы».

С 2012-го по 2018-й руководил Инвестиционным портфелем Группы АФК «Система», курируя высокотехнологичные активы, среди которых были «Ситроникс» и системный интегратор NVision.

Сегодня Евтушенков Феликс Владимирович является старшим управляющим партнером корпорации и председателем Попечительского совета одноименного БФ «Система».

С марта текущего года входит в Совет директоров Ozon — одного из крупнейших интернет-ритейлеров России.

Профессиональный путь в «МТС»

В 2019-м возглавил Совет директоров «МТС». Работая в одной из ведущих телекоммуникационных компаний страны, он отвечает за стратегию развития технологического бизнеса с многомиллионной аудиторией пользователей cистемы цифровых услуг.

Сегодня «МТС» активно поддерживает различные стартапы, в том числе в области искусственного интеллекта. Перед компанией стоит задача создать собственную экосистему, которая будет состоять не только из телекоммуникационного бизнеса, но и целого ряда других направлений, например, из облачных технологий, финтеха и др.

Крупнейшим акционером «МТС» является АФК «Система», владеющая 49,9% акций структуры.

Благотворительность

Являясь председателем Попечительского совета БФ «Система», Евтушенков повышает эффективность существующих благотворительных программ и развивает новые направления.

В 2020-м была принята новая стратегия развития корпорации, рассчитанная на три года. Ее ключевым проектом стала программа профориентации «Лифт в будущее», которая способствует повышению карьерных возможностей в компаниях корпорации.

# Общество Статьи
По материалам: rsute

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