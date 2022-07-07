Фрески возрастом около 500 лет были обнаружены в княжеском дворце в Монако

Вадим Карасев

В официальной резиденции князей Монако открыт доступ публики к фрескам, которые долгое время оставались закрашенными и лишь недавно были обнаружены реставраторами.

Неожиданное открытие было сделано в 2015 году во время планового ремонта княжеского дворца в Монако. Реставраторы обнаружили серию скрытых фресок, изображающих двенадцать подвигов Геракла, другие мифологические сюжеты и аллегорические фигуры. Очистка и реставрация фресок заняла несколько лет. Планировалось представить их общественности в 2020 году, но это было отложено из-за пандемии Covid-19. Теперь фрески может увидеть любой посетитель дворца, открытого для посещения до 15 октября.

Созданный в 1191 году как часть генуэзской крепости в Монако, дворец с 1297 года стал домом для семьи Гримальди. Согласно легенде, основатель династии Франческо Гримальди и его сторонники захватили крепость, переодевшись монахами. Сейчас дворец служит резиденцией великого князя Альбера II, который стал правителем Монако в 2005 году.

Неясно, почему фрески были закрашены, но специалисты полагают, что они, вероятно, относятся к XVI веку. Помимо подвигов Геракла, реставраторы также обнаружили большую фреску с изображением Одиссея и потолочную роспись, изображающую похищение Европы богом Зевсом в облике быка. «Эта сцена изображена здесь с нежностью и поэзией, — написали представители дворца об этой фреске. — Хроматическая гамма, чрезвычайно хорошо сохранившаяся, передает средиземноморский закат и румяные щеки молодой женщины. Движение воды вокруг быка изображено необычайно жизненно и точно».