Гигантские черепахи сохранялись на Сицилии еще 12 500 лет назад

Вадим Карасев

Международный коллектив ученых обнаружил фрагменты костей неизвестного ранее вида гигантской черепахи в погребении бронзового века на Сицилии. Радиоуглеродное датирование показало, что возраст костей — около 12 500 лет. До этой находки считалось, что гигантские черепахи в Европе и на островах Средиземного моря исчезли не менее 195 000 лет назад. Теперь же оказывается, что гигантские черепахи жили в Европе в одно время с людьми, и ученые подозревают, что люди могли стать причиной их окончательного исчезновения.

Находка была сделана в пещере Зуббио-ди-Коццо-Сан-Пьетро (Zubbio di Cozzo San Pietro), где кости черепахи попали в более молодой археологический слоей возрастом 4 тысячи лет. «Большая удача, что среди находок оказалась неповрежденная бедренная кость, — говорит профессор Уве Фриц (Uwe Fritz) из Музея естественной истории имени Зенкенберга в Дрездене. — Из-за своей стабильности бедренные кости являются одними из самых распространенных и хорошо сохранившихся останков больших ископаемых черепах. Они являются важным ключом к пониманию того, о каком виде идет речь».

Сравнение бедренной кости с костями других видов черепах позволило определить размер животного. Сицилийский вид имел длину панциря от 50 до 60 сантиметров. Таким образом, она была в три раза больше, чем балканская черепаха (Testudo hermanni) — вид, который до сих пор встречается на Сицилии, но значительно меньше, например, современных гигантских черепах Галапагосских островов. Более того, форма бедренной кости сицилийской гигантской черепахи значительно отличается от формы бедренной кости всех существующих сегодня черепах и от большинства ископаемых видов. Похожие кости известны у других вымерших гигантских черепах Средиземноморского региона.

Ведущий автор публикации профессор Массимо Дельфино (Massimo Delfino) из Туринского университета говорит: «Средиземноморские виды представляют собой эволюционную линию, которая в настоящее время полностью вымерла. Они настолько отличаются от всех других черепах, что их можно рассматривать как отдельный род Solitudo. Недавно обнаруженный сицилийский вид Solitudo sicula является представителем этого рода, который просуществовал дольше всех и, возможно, был объектом охоты и употребления в пищу людьми времен палеолита».

Однако до сих пор неизвестно, действительно ли охота людей способствовала вымиранию сицилийской гигантской черепахи. Уве Фриц добавляет: «Когда я смотрю на глобальные модели вымирания, кажется разумным предположить, что люди сыграли свою роль. Исчезновение относительно крупных и являющихся легкой добычей видов часто происходило одновременно с распространением современных людей, и Сицилия, вероятно, не исключение в этом отношении».

Отдельный вопрос представляет то, почему кость черепахи возрастом около двенадцати тысяч лет попала в погребение, сделанное четыре тысячи лет назад. Было ли это случайным событием, или же окаменевшая кость использовалась древними сицилийцами в ритуальных целях.

Исследование опубликовал «Золоогический журнал Линнеевского общества».