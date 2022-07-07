Голую Ольгу Бузову раскритиковали поклонники

Ведущая и певица Ольга Бузова поделилась откровенным фото. Артистка решила продемонстрировать, в какой прекрасной форме она находится, и опубликовала фотографию, где позирует в нижнем белье. Да что там в нижнем – певица и телеведущая сидит на постели в одних трусиках, широко раскинув ноги. Бузова заявила, что в таком виде она готовится читать комментарии к своей новой песне «Михаил». Но, понятное дело, к такой фотографии посыпались комментарии совсем другого характера. Подписчики обратили внимание и на тот факт, что снимок отфотошоплен — на видео Ольга выглядит не такой подтянутой, и что «потерялся» один палец, и что кофе она пьет «с волосами» в чашке. И, конечно, что позировать в одних трусах для такой большой аудитории – моветон.«Блин, ребята, ее батя это тоже видит», «Отфотошопленное фото с волосами в кофе… Чем еще привлечь фолловеров. Вроде все показала. Осталось трусы снять», «Интересно, сколько времени понадобилось отфотошопить грудь и пальцы на ногах», «Куда делся четвертый палец?» «Жесть… Надеюсь, за эти фото ее заблочут», — прокомментировали подписчики. Надо отметить, что телеведущей не привыкать к критике: за свою карьеру Ольга не раз становилась объектом нападок со стороны хейтеров. Артистку обвиняли в том, что у нее нет ни слуха, ни голоса, ни актерского таланта. Тем не менее Бузова продолжает выступать и радовать поклонников, не обращая внимания на недоброжелателей. Кстати, она рассказывала, что главными критиками ее планов и дел нередко оказывались самые близкие люди — родители. Мама и папа долго не верили в успех дочери и все время твердили, что творчеством она не заработает на достойную жизнь.