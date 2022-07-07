Госдума ограничила вывоз красной икры с Камчатки до 10 килограммов

Госдума ограничила вывоз красной икры с полуострова Камчатка. Теперь один человек за авиарейс сможет увезти в ручной клади или багаже не больше десяти килограммов красной икры, сообщают на сайте ведомства.

Законопроект будет действовать до 1 августа 2025 года. Соответствующие положения о перевозке икры включат в свои правила и авиаперевозчики. В случае обнаружения в ручной клади продукции свыше разрешенного веса багаж на рейс не допустят. О ходе и результатах экспериментального запрета на вывоз икры правительство Камчатского края будет отчитываться перед Правительством РФ.