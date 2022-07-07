Игорь Николаев сводил подросшую дочку на шопинг

Музыкант Игорь Николаев рассказал, что его 6-летняя Вероника обожает «Литтл пони». Артист решил порадовать дочку и отправился с ней на шопинг. Игорь Николаев уже много лет счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. У пары подрастает дочка Вероника, которая стала отрадой для артиста. От первого брака у него также есть дочка Юлия, которая живет в США. Артист с семьей часто приезжает к ней в гости. Он признавался, что радость отцовства каждый раз переживал заново. Обычно Николаев редко делится семейными кадрами. Вместе с женой музыкант порой выступает на одной сцене и посещает вечеринки. Недавно Проскурякова на съемках щегольнула в платье цвета фуксии. По всей видимости оттенки розового нравятся и ее дочке.Игорь отвел наследницу в знаменитый магазин игрушек «Детский мир». Он опубликовал фото, на котором держит за руку Веронику. Девочка разглядывала полки с игрушками. Сама она была в модных джинсах с лампасами и футболке лимонного цвета, а обувь выбрала розовую.«Ура! В Центральном "Детском мире" на Лубянке мы с Никой наконец-то нашли полную коллекцию "Литт пони"! Родители, кто в теме, – вы меня понимаете! Счастью нет предела!» – поделился певец. Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие назвали Николаева прекрасным и заботливым папой. Другие отметили, что дочка пары подросла.«Как это мило», «Самая трогательная картинка», «Классно, когда такой внимательный папа», «У вас принцесса растет», «Какая она куколка», «Я тоже любила розовый в детстве», «Как она подросла», — стали писать пользователи Сети.