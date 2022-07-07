Илона Котелюх рассказала, что Николай Саркисов не дает ей видеться с детьми после расставания

Красивая история любви модели Илоны Котелюх и бизнесмена Николая Саркисова не выдержал испытание временем — и пара громко рассталась. Дети чаще всего находятся с отцом, который, по словам мамы, препятствует ее общению с ними.

По словам Котелюх, уже 34 дня она не видит наследников — и это для нее очень тяжело. Четвертый день экс-муж отказывает ей в разговорах по телефону с малышами, а также не передают им подарки. «Все знают, какая я мама, как я люблю своих детей. Мне и доказывать ничего не надо. Надеюсь, что сегодня они выйдут со мной на связь и им отдадут подарки от мамы, которые еще вчера привели в дом и спрятали у «управляющего» в кабинете», — сообщила Илона в соцсети.

По ее словам, экс-возлюбленный слишком любит себя, поэтому и затаил на нее обиду из-за громкого расставания. При этом нельзя сказать, что он не заботится о наследниках — Саркисов покупает им подарки, строит аттракционы и катает на лодках. Но Котелюх считает, что это все напускное.

«Лодки им абсолютно не нужны, и таким малышам вообще нечего там делать. Им нужно разговаривать с мамой, а еще лучше быть с ней, а не одним дома (среди персонала!), пока их отец отсутствует по неделям. Нужно было обижаться на самого себя и свои действия по отношению ко мне, чтобы потом не сердиться на мое решение уйти из этих отношений. Меня вынуждают говорить об этом, так как происходят манипуляции детьми, и они страдают от этого», — сообщила Котелюх.

Отметим, что Саркисов и его экс-возлюбленная встречались четыре года. В 2016-м родился сын Алекс, а в 2018-м дочь Глафира. В 2020-м СМИ стали писать о том, что их отношения дали трещину, хотя официально о расставании никто не рассказал. Недавно Илона сама рассказала про отношения с Никитой Расковаловым.