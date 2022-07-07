Инвалидам разрешат бесплатно получить вторую профессию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инвалидам разрешат бесплатно получить вторую профессию

Инвалидам разрешат бесплатно получить вторую профессию

Право на бесплатное второе высшее образование предлагают дать людям, ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте. Такой закон Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре планирует рассмотреть на заседании 7 июля.

Документ, принятый Госдумой 6 июля, предусматривает изменения в закон «Об образовании в РФ». Устанавливается, что если инвалидность препятствует работе по ранее полученной специальности, человек получит право на среднее профессиональное или высшее образование. Обучение будет проходить за счет федерального, регионального или местного бюджета.

В законе идет речь о людях, у которых уже есть среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.

По данным Минтруда, в России около 11,3 миллиона инвалидов, это 8 процентов всего населения, сообщил ТАСС 5 апреля, ссылаясь на слова замглавы Минтруда Алексея Вовченко. Две трети из них — люди пенсионного возраста. Первая группа инвалидности у 1,3 миллиона человек, вторая — у 4,74 миллиона, третья — у 4,55 миллиона граждан. По данным Пенсионного фонда, доля трудоспособных инвалидов — 4,5 миллиона человек. Но из них трудоустроены только 1,1 миллиона.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Взломщик Crema Finance вернул около $7,8 млн похищенных средств
Взломщик Crema Finance вернул около $7,8 млн похищенных средств
Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали родителями близнецов
Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали
Муж Круглыхиной уверяет, что на доверчивых подписчиках она зарабатывает миллионы
Муж Круглыхиной уверяет, что на доверчивых подписчиках она
Последние новости Донбасса: следующими крупным сражением станут битвы за Северск и Славянск
Последние новости Донбасса: следующими крупным сражением станут битвы
Подборка гифок (25 гифок) - 06.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 06.07.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 06.07.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 06.07.2022
Илона Котелюх рассказала, что Николай Саркисов не дает ей видеться с детьми после расставания
Илона Котелюх рассказала, что Николай Саркисов не дает ей видеться с
Binance обнулит комиссии для ряда пар с биткоином в честь юбилея
Binance обнулит комиссии для ряда пар с биткоином в честь юбилея
Вдова Кобзона рассказала о самочувствии Бориса Моисеева
Вдова Кобзона рассказала о самочувствии Бориса Моисеева
Агроном рассказал, почему закручиваются листья у помидоров, как бороться с такой проблемой
Агроном рассказал, почему закручиваются листья у помидоров, как
За что люди чаще всего ненавидят Овнов
За что люди чаще всего ненавидят Овнов
Массаж, иномарки и гречка: обнародован райдер Ксении Собчак
Массаж, иномарки и гречка: обнародован райдер Ксении Собчак

Топ на сегодня

Молитва и поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи 7 июля, открытки
Молитва и поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи 7 июля, открытки
В июне доход биткоин-майнеров обвалился на 26%
В июне доход биткоин-майнеров обвалился на 26%
Захарова назвала причину внутренних проблем Великобритании
Захарова назвала причину внутренних проблем Великобритании
Стало известно о падении вертолета в российском регионе
Стало известно о падении вертолета в российском регионе
Суд Сакович и Макеевой
Суд Сакович и Макеевой

Еще по теме

Детям-инвалидам предоставят льготы для получения образования
Специалистами кадровых органов ВВО сделан «портрет» военнослужащего по контракту
Второе высшее образование останется платным
Около 80 % военнослужащих по контракту в РВСН имеют высшее или среднее профессиональное образование