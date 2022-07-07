Инвалидам разрешат бесплатно получить вторую профессию

Право на бесплатное второе высшее образование предлагают дать людям, ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте. Такой закон Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре планирует рассмотреть на заседании 7 июля.

Документ, принятый Госдумой 6 июля, предусматривает изменения в закон «Об образовании в РФ». Устанавливается, что если инвалидность препятствует работе по ранее полученной специальности, человек получит право на среднее профессиональное или высшее образование. Обучение будет проходить за счет федерального, регионального или местного бюджета.

В законе идет речь о людях, у которых уже есть среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.

По данным Минтруда, в России около 11,3 миллиона инвалидов, это 8 процентов всего населения, сообщил ТАСС 5 апреля, ссылаясь на слова замглавы Минтруда Алексея Вовченко. Две трети из них — люди пенсионного возраста. Первая группа инвалидности у 1,3 миллиона человек, вторая — у 4,74 миллиона, третья — у 4,55 миллиона граждан. По данным Пенсионного фонда, доля трудоспособных инвалидов — 4,5 миллиона человек. Но из них трудоустроены только 1,1 миллиона.