Исследование: 85% мерчантов видят в биткоин-платежах средство для привлечения клиентов

Для 84,8% мерчантов оплата с помощью криптовалют стала способом расширения клиентской базы. Такие оценки содержатся в исследовании новостного агрегатора PYMNTS и процессингового сервиса Bitpay.

В качестве причины добавления такой возможности 81,5% респондентов назвали возможность устранения посредников.

59,6% мерчантов указали удобство использования криптовалют в трансграничных операциях.

Снижение транзакционных издержек отметили 42,1% опрошенных. По данным исследователей, комиссии при оплате цифровыми активами составляют порядка 1% против стандартных для индустрии 1,5–3,5%.

Препятствием для внедрения криптоплатежей остаются технические сложности. Об этом сообщили 67,9% респондентов. Также среди популярных ответов — волатильность цифровых активов (66,1%), трудности в отслеживании транзакций (56%), недостаточный уровень прозрачности (49,5%).

Напомним, опрос PYMNTS в декабре 2021 года показал, что 58% трансграничных компаний используют криптовалюты.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.