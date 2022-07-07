Исследование: 85% мерчантов видят в биткоин-платежах средство для привлечения клиентов
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Исследование: 85% мерчантов видят в биткоин-платежах средство для привлечения клиентов

Исследование: 85% мерчантов видят в биткоин-платежах средство для привлечения клиентов


Для 84,8% мерчантов оплата с помощью криптовалют стала способом расширения клиентской базы. Такие оценки содержатся в исследовании новостного агрегатора PYMNTS и процессингового сервиса Bitpay.


В качестве причины добавления такой возможности 81,5% респондентов назвали возможность устранения посредников.


59,6% мерчантов указали удобство использования криптовалют в трансграничных операциях.


Снижение транзакционных издержек отметили 42,1% опрошенных. По данным исследователей, комиссии при оплате цифровыми активами составляют порядка 1% против стандартных для индустрии 1,5–3,5%.


Препятствием для внедрения криптоплатежей остаются технические сложности. Об этом сообщили 67,9% респондентов. Также среди популярных ответов — волатильность цифровых активов (66,1%), трудности в отслеживании транзакций (56%), недостаточный уровень прозрачности (49,5%).


Напомним, опрос PYMNTS в декабре 2021 года показал, что 58% трансграничных компаний используют криптовалюты.


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# Экономика исследования, криптовалюты, платежи, новости
По материалам: ForkLog

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