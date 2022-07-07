Известный ведущий назвал минус отдыха в Турции
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Известный ведущий назвал минус отдыха в Турции

Известный ведущий назвал минус отдыха в ТурцииОтдыхающий в Турции телеведущий Макаров пожаловался на нечистоплотность местных жителей

Известный российский телеведущий, бывший кавээнщик и певец Вячеслав Макаров рассказал о минусе отдыха в Турции. В видео в своем Telegram-канале он назвал недостаток местных жителей.

«Бывают, конечно, исключения, но в большинстве своем турки довольно-таки нечистоплотные», — пожаловался шоумен. Он привел в пример ситуацию, когда заметил, что у работника бара в Турции, делавшего коктейль и укладывавшего в стакан ингредиенты, была грязь под ногтями. По словам Макарова, в тот момент он испытал сильное отвращение. «Короче, иногда лучше не смотреть, как это все готовится, лучше этого избегать», — заключил он.

Ранее телеведущая Ксения Бородина, отдыхавшая в Италии, назвала недостаток пребывания в Милане. Знаменитость посетовала на то, что во время путешествия ей ни разу не удалось вкусно поесть в дорогих ресторанах города.

Перед этим экс-участница реалити-проекта «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева раскрыла отношение к русским в Италии. Она выразила уверенность в том, что в этой стране нет дискриминации по отношению к россиянам.

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По материалам: lenta.ru

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