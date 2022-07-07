Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
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Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей

Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Продюсер Яна Рудковская проводит отпуск на яхте в России. Бизнесвумен удачно совместила работу в Сочи с отдыхом. Продюсер приехала в город вместе с Евгением Плющенко и сыновьями Александром и Николаем, чтобы презентовать ледовое шоу «Союз чемпионов», а после выступлений звездное семейство решило немного отдохнуть на Черном море. Несмотря на то, что супруги в кои-то веки не стали выделяться на фоне сограждан и отдали предпочтение отечественному курорту, их отпуск существенно отличается от того, какой могут себе позволить обычные люди. Рудковская не нежится на общественном пляже, а рассекает по акватории на яхте «Святая Мария», куда ей привозят еду из элитных ресторанов. В Сети выяснили, что аренда судна стоит 45 тысяч рублей в час (такая цена значится на сайте, предоставляющем яхты), а продюсер с семьей катается на ней не меньше 10 часов в день. Не трудно посчитать, что за сутки Рудковская платит только за плавстредство около полумиллиона, и это без учета питания и отеля, где ее семья останавливается на ночь, пишет «КП». К слову, в отпуске продюсера впервые за долгое время сопровождает один из ее старших сыновей – Николай, недавно отметивший 20-летие. Молодой человек взял в поездку свою девушку и представил ее маме и отчиму. Рудковская случайно засветила влюбленную пару в «сторис». Спутницей звездного отпрыска оказалась стройная брюнетка, скромно сидевшая внутри яхты, пока Николай вместе с братом катались на скутере. Также в путешествии Яну сопровождают телеведущие Марина Ермошкина и Алиса Лобанова. Вся компания весело проводит время на судне. Рудковская позирует на борту в разных купальниках, а Плющенко с мальчиками покоряют волны. На обед же продюсер заказывает рыбу, креветки, осьминогов и роллы.
# Шоу-бизнес Рудковская Яна
По материалам: z-aya

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