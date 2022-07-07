Эдгард Запашный прокомментировал отставку Бориса Джонсона
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Эдгард Запашный прокомментировал отставку Бориса Джонсона

Эдгард Запашный прокомментировал отставку Бориса Джонсона
Дрессировщик Эдгард Запашный высказался о политической деятельности Джонсона. 58-летний политик объявил об уходе с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Эдгар Запашный подвел итог действий Бориса Джонсона (Boris Johnson). Сегодня высокопоставленный британский чиновник покинул свое премьерское кресло после трехлетнего пребывания в нем. Борис запомнился как один из главных идеологов выхода Великобритании из Европейского союза. 7 июля Джонсон обратился к нации, подтвердив, что лишается не только места в правительстве, но и лидерства среди соратников. «Воля Консервативной партии состоит в том, чтобы был новый лидер, и, следовательно, новый премьер-министр. Я договорился с сэром Грэмом Брейди, что процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас. Я хочу, чтобы вы знали, как мне грустно отказываться от лучшей работы в мире», — отметил Борис. Отставку премьер-министра спровоцировали экономический спад и кризис в правительстве – за последние несколько дней кабинет министров покинули 60 человек, в том числе руководители нескольких ключевых министерств со своими командами. Все они были не согласны с политикой Джонсона. Лидеру консерваторов дали возможность добровольно и с достоинством покинуть пост. После раздумий, сомнений и попыток манипуляций Борису все-таки ничего не осталось, как принять свою участь. В мае ему уже выражали вотум недоверия, однако тогда он чудом сумел усидеть в кресле, сообщает Daily Mail.
Пресс-секретарь Владимира Путина лаконично оценил отставку британского политика. «Господин Джонсон очень нас не любит. Мы его тоже», — сообщил Дмитрий Песков. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный подвел итог действий британца. «Борис Джонсон не войдёт в историю как человек, который сделал что-то историческое во времена своего правления. Только что он ушёл в отставку, и вспоминать его будут (некоторое время) по отсутствию прически на голове. В остальном — это очередной политик, который просто какое-то время занимал кресло. Если бы Борис Джонсон был женщиной, то он никогда бы не ушел со своего поста», — отметил народный артист России. Громкая отставка вызвала шквал веселых мемов в социальных сетях. Британцы вспомнили недавний забавный инцидент. Президент Турции Реджеп Эрдоган во время официального мероприятия снисходительно похлопал по плечу Бориса Джонсона. «Новая британская примета — если к тебе прикасается Эрдоган, значит, жди отставку», «Я готов исполнять обязанности премьер-министра, потому что это, честно говоря, менее нелепо, чем идея Бориса Джонсона задержаться на минуту дольше», «Наконец-то у него появится время на парикмахера», — шутят британцы.
# Шоу-бизнес Запашный Эдгард
По материалам: z-aya

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