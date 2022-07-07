Экс-супруг Круглыхиной намекнул на мошенничество с ее стороны: «Скоро люди узнают о твоих делах»
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Экс-супруг Круглыхиной намекнул на мошенничество с ее стороны: «Скоро люди узнают о твоих делах»

Экс-супруг Круглыхиной намекнул на мошенничество с ее стороны: «Скоро люди узнают о твоих делах»

Звезда «ДОМа-2» развелась с Михаилом Зайцевым в прошлом году, однако между ними до сих пор остались открыты финансовые вопросы. Мария пожаловалась, что бывший муж хочет лишить ее и детей недвижимости. Оставлять без внимания слова блондинки мужчина не стал.


Михаил Зайцев неприятно удивлен потоком обвинений со стороны бывшей жены. Круглыхина утверждает, что бывший хочет лишить ее новой квартиры и дома, несмотря на наличие двоих общих детей. Напомним, на попечении женщины трое наследников — старшую дочь она родила от партнера по «ДОМу-2» Сергея Адоевцева.

Зайцев утверждает: экс-супруга не такая уж и жертва, какой хочет показаться публике. «Она распространяет клевету про меня, пишет моим руководителям и даже угрожает. И после этого человек хочет, чтобы уровень зарплаты был достойным? Когда на меня подали иск в суд по взысканию алиментов, то в документах было указано, что бывшая жена живет на иждивении матери и собственных доходов не имеет. В суде я запросил детализацию о ее заработках в соцсетях. И выяснилось, что за полгода «иждивенец» заработал 6 миллионов», — негодует мужчина.

В личном блоге Зайцев обратился к экс-избраннице с просьбой остановить публичные дрязги. «Мария, вопрос к тебе. Зачем клевету на меня наводишь? Ты же себе могилу вырыла своими действиями, ты угрожала и занималась вымогательством в смс-обращениях, ты себе несколько статей организовала», — предупреждает он.

Михаил добавил, что ему нечего терять, поэтому он собирается вывести Круглыхину на чистую воду. «Я докажу обман в свой адрес. И еще, Мария, предупреждаю, скоро люди узнают обо всех твоих делах. О том, где приобреталась часть сувенирной продукции якобы из Дивеевского монастыря. И еще много другого люди узнают о тебе. Прошу угомонись. Ты запустила бомбу замедленного действия против себя», — заявил мужчина.

Он добавил, что бывшая жена получает от него алименты в размере от 40 тысяч рублей. Причем Мария, несмотря на жалобы на безденежье, успешно приобрела новый бизнес и роскошное авто.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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