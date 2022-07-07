Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox на выходных: 7-10 июля
Microsoft и партнеры проводят очередные дни бесплатной игры на приставках Xbox — с 7 по 10 июля. Игроки с подписками Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate на этих выходных могут играть бесплатно сразу в 3 проекта — это игры Saints Row IV: Re-Elected, Assetto Corsa Competizone и The Crew 2.
Assetto Corsa Competizone и The Crew 2 в этом году получили оптимизацию до Xbox Series X | S.
Saints Row IV: Re-Elected
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Saints Row IV: Re-Elected
После спасения мира от террористов главарь Святых с 3-й улицы стал президентом США, но тут напали инопланетяне. Президенту с бандой придется спасать всю галактику. Безумие? А ведь это только начало!
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Assetto Corsa Competizone
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Assetto Corsa Competizione
Assetto Corsa Competizione — новая официальная игра GT World Challenge. Невероятное качество моделирования позволит игроку полностью погрузиться в атмосферу чемпионата GT3 и соревноваться с официальными пилотами и командами на официальных автомобилях и трассах.
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The Crew 2
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The Crew 2
Добро пожаловать в Motornation — огромную площадку для моторных состязаний на любой вкус: на автомобилях, мотоциклах, катерах и самолетах.
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