Кадыров прокомментировал данные украинских СМИ о разрушении мечети в ЛНР
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Кадыров прокомментировал данные украинских СМИ о разрушении мечети в ЛНР

Кадыров прокомментировал данные украинских СМИ о разрушении мечети в ЛНРГлава Чечни Кадыров опроверг данные украинских СМИ о разрушении мечети в Северодонецке

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг данные украинских СМИ о разрушении мечети в Северодонецке Луганской народной республики (ЛНР) чеченскими подразделениями. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Комментируя соответствующие публикации, Кадыров отметил, что нелепые и глупые фейки стали визитной карточкой украинских ньюсмейкеров. «В качестве "доказательства" даже приводится фотография, на которой присутствует Герой России Замид Чалаев. Автором этого фейка является некий имам Тимур Беридзе», — написал он.

Глава кавказской республики подчеркнул, что украинским СМИ неизвестно, в боевых действиях в каких городах принимал участие Чалаев, которого, утверждает Кадыров, не было Северодонецке и Рубежном. «Фото, кстати, снято в населенном пункте Золотое, и на нем запечатлен вражеский схрон, вытащенный из подвала украинского временного штаба. Публикация об этом была на моем канале 24 июня, где прекрасно видны те самые ящики со снарядами. Факт, что это не двор мечети», — указал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что российские бойцы не обстреливали из артиллерии жилую зону Северодонецка, в то время как с украинской стороны очень долго стреляли по жилым кварталам из гаубиц М777.

Ранее Рамзан Кадыров посоветовал бежать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое заявление глава республики сделал после слов украинского президента о том, что скоро Лисичанск вернется под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ).

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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