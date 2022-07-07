Казахстан начал искать маршруты доставки нефти в Европу в обход России

Вадим Карасев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству диверсифицировать маршруты поставок нефти на фоне временной остановки работы Каспийского трубопроводного консорциума. Казахстанские власти должны будут трансформировать порты республики и превратить их "в один из ведущих хабов Каспийского моря".

"Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут… Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта… Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок… Теперь другое время".

Президент указал, что стране предстоит осуществить модернизацию железнодорожной инфраструктуры, поскольку именно транспортно-логистическая отрасль наиболее значима для экспортных операций.



Кремль счел решение Токаева неполитическим



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что едва ли предложение Токаева политически мотивировано, но потребуются дополнительные контакты с Нур-Султаном.

"По экологическим параметрам было принято решение о приостановке, поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами", - сказал Песков.

Россия дважды временно останавливала отгрузку нефти из Казахстана, экспортируемой в Европу через порт Новороссийска. В первый раз — в конце июня текущего года, когда в Черном море были обнаружены мины времен Второй мировой войны, которые необходимо было обезвредить. Во второй раз по решению Приморского районного суда Новороссийска на 30 суток для "устранения нарушений, выявленных Ространснадзором".

Отметим, что КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) пропускает порядка 80% всей нефти, экспортируемой Казахстаном, поскольку сама страна не имеет выхода к Мировому океану. Мощность транзита составляет 67 млн тонн нефти в год.