Китайский политолог предсказал провал попыток США использовать G20 против России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Китайский политолог предсказал провал попыток США использовать G20 против России

Китайский политолог предсказал провал попыток США использовать G20 против России

Китайский политолог предсказал провал попыток США использовать G20 против России

Попытки использовать встречу министров иностранных дел «двадцатки» в Индонезии для давления на Россию вряд ли увенчаются успехом. Такую точку зрения в интервью ресурсу Global times высказали китайские эксперты.

США безусловно хотели бы использовать встречу глав МИД «двадцатки», чтобы организовать дипломатическое давление на Россию. При этом американцы, ставящие свои интересы над другими, считают, что другие участники встречи пойдут у них на поводу. Однако это не так, полагает эксперт Китайской академии международных проблем Ян Сиюй.

Впрочем, «двадцатка» не является подчиненной Вашингтону организацией, поэтому попытка навязать другим участникам свою волю не пройдет. Значительную часть членов G20 составляют развивающиеся страны, которые не поддержали санкции в отношении России, подчеркнул ученый.

Попытка использовать «двадцатку» для давления на Россию лишь усугубит мировой кризис и обострит международные кризисы. Тем более бессмысленно пытаться решить свои внутренние проблемы, которые существуют у всех западных стран, через нагнетание геополитической напряженности, уверен эксперт Академии общественных наук Китая Люй Сян.

К тому же попытка ударить по РФ гораздо больнее бьет по самому Западу. Россия — одна из немногих стран, которая может обеспечить себя всем необходимым. Тогда как у оппонентов Москвы такие возможности отсутствуют, подчеркивает специалист.


# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Взломщик Crema Finance вернул около $7,8 млн похищенных средств
Взломщик Crema Finance вернул около $7,8 млн похищенных средств
Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали родителями близнецов
Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали
Муж Круглыхиной уверяет, что на доверчивых подписчиках она зарабатывает миллионы
Муж Круглыхиной уверяет, что на доверчивых подписчиках она
Последние новости Донбасса: следующими крупным сражением станут битвы за Северск и Славянск
Последние новости Донбасса: следующими крупным сражением станут битвы
Подборка гифок (25 гифок) - 06.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 06.07.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 06.07.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 06.07.2022
Илона Котелюх рассказала, что Николай Саркисов не дает ей видеться с детьми после расставания
Илона Котелюх рассказала, что Николай Саркисов не дает ей видеться с
Binance обнулит комиссии для ряда пар с биткоином в честь юбилея
Binance обнулит комиссии для ряда пар с биткоином в честь юбилея
Вдова Кобзона рассказала о самочувствии Бориса Моисеева
Вдова Кобзона рассказала о самочувствии Бориса Моисеева
Агроном рассказал, почему закручиваются листья у помидоров, как бороться с такой проблемой
Агроном рассказал, почему закручиваются листья у помидоров, как
За что люди чаще всего ненавидят Овнов
За что люди чаще всего ненавидят Овнов
Массаж, иномарки и гречка: обнародован райдер Ксении Собчак
Массаж, иномарки и гречка: обнародован райдер Ксении Собчак

Топ на сегодня

Молитва и поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи 7 июля, открытки
Молитва и поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи 7 июля, открытки
В июне доход биткоин-майнеров обвалился на 26%
В июне доход биткоин-майнеров обвалился на 26%
Захарова назвала причину внутренних проблем Великобритании
Захарова назвала причину внутренних проблем Великобритании
Стало известно о падении вертолета в российском регионе
Стало известно о падении вертолета в российском регионе
Суд Сакович и Макеевой
Суд Сакович и Макеевой

Еще по теме

Депутат Европарламента: Спорт — не политическая дубинка
Политолог объяснил, зачем США нужны новые санкции против России
Госдеп: США продолжат давить на Россию при помощи «акта Магнитского»
Захарова: Вашингтону пора усвоить, что попытки «наказать» Россию бесперспективны