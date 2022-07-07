Китайский политолог предсказал провал попыток США использовать G20 против России

Попытки использовать встречу министров иностранных дел «двадцатки» в Индонезии для давления на Россию вряд ли увенчаются успехом. Такую точку зрения в интервью ресурсу Global times высказали китайские эксперты.

США безусловно хотели бы использовать встречу глав МИД «двадцатки», чтобы организовать дипломатическое давление на Россию. При этом американцы, ставящие свои интересы над другими, считают, что другие участники встречи пойдут у них на поводу. Однако это не так, полагает эксперт Китайской академии международных проблем Ян Сиюй.

Впрочем, «двадцатка» не является подчиненной Вашингтону организацией, поэтому попытка навязать другим участникам свою волю не пройдет. Значительную часть членов G20 составляют развивающиеся страны, которые не поддержали санкции в отношении России, подчеркнул ученый.

Попытка использовать «двадцатку» для давления на Россию лишь усугубит мировой кризис и обострит международные кризисы. Тем более бессмысленно пытаться решить свои внутренние проблемы, которые существуют у всех западных стран, через нагнетание геополитической напряженности, уверен эксперт Академии общественных наук Китая Люй Сян.

К тому же попытка ударить по РФ гораздо больнее бьет по самому Западу. Россия — одна из немногих стран, которая может обеспечить себя всем необходимым. Тогда как у оппонентов Москвы такие возможности отсутствуют, подчеркивает специалист.



