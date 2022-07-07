Константин Богомолов зарабатывает десятки миллионов в театре

Режиссер Константин Богомолов умудрился заработать круглую сумму денег в непростые времена. Ксения Собчак даже в кризисное время остается на гребне волны. Однажды обсмеяв инфоцыган, она скоро и сама встала в их ряды и получает отличные дивиденды. Не растерялся в новых реалиях и ее супруг. В июне Константин Богомолов заработал 36 миллионов. Точнее, это сумма доходов Театра на Малой Бронной, где он является художественным руководителем. Об этом 46-летний режиссер сообщил лично на отчетной пресс-конференции. Также сотрудники театра поделились, что преимущественно на спектакли приходят женщины средних лет с хорошей прибылью, за один визит они отдают от трех до двадцати тысяч рублей. Кроме того, муж Ксении Собчак похвастался, что ему удалось сократить труппу. Это позволило существенно снизить затраты. Так, он попрощался с большей частью актеров, которые не выходили на сцену и получали зарплату.«При этом не было ни одного вопля, как в других театрах. Люди все понимали и чувствовали свою ответственность. Мы постоянно обновляем труппу. Освобождаем места для талантливых энергичных, кто хочет играть», — заверил Богомолов. Однако Константину Юрьевичу все же далеко до достижений супруги в материальном плане. В прошлом году Ксения подтвердила, что заработала около 300 миллионов, а ее муж — 14. Неудивительно, что Собчак может позволить себе покупать все новую недвижимость. 40-летняя ведущая только завершает ремонте своего роскошного загородного дома и параллельно приобретает квартиру в Дубае за 60 миллионов. Теперь в ее распоряжении элитное жилье с двумя спальнями и видом на башню Бурдж-Халифа, сообщает «Звездная пыль».