Konvoy Ventures запустила фонд на $150 млн с фокусом на Web3-игры

Венчурная компания Konvoy Ventures объявила о запуске фонда в размере $150 млн. Структура ориентирована на игровые Web3-платформы.

We are excited to announce our new $150M fund, Konvoy Fund III, which we’ll use to invest in #preseed, #seed and #SeriesA companies operating at the frontier of #gaming.



To find out more about Konvoy Fund III head to this @business article - https://t.co/LnLVfheq6F