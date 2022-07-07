Konvoy Ventures запустила фонд на $150 млн с фокусом на Web3-игры
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Konvoy Ventures запустила фонд на $150 млн с фокусом на Web3-игры

Konvoy Ventures запустила фонд на $150 млн с фокусом на Web3-игры


Венчурная компания Konvoy Ventures объявила о запуске фонда в размере $150 млн. Структура ориентирована на игровые Web3-платформы.



Согласно заявлению, интерес для Konvoy Fund III в том числе представляют компании на стыке таких отраслей, как образование и здравоохранение. Географически фонд будет ориентироваться на США, Европу и Африку, а также расширит присутствие в странах Азии и Латинской Америки.


«Этот новый фонд позволит нам не только сосредоточиться на дополнительных регионах, но и на новых типах компаний и технологий», — заявил управляющий партнер Джексон Вон.


В конце 2021 года Konvoy Ventures участвовала в раунде финансирования Серии A платформы 3D-аватаров Ready Player Me на $13 млн.


Напомним, в июне 2022 года разработчик решений для масштабирования NFT на Ethereum Immutable запустил фонд на $500 млн с фокусом на Web3-игры.


В том же месяце инфраструктурная блокчейн-платформа Alchemy сообщила о создании программы поддержки стартапов и разработчиков в Web3-сфере в размере $25 млн.


Ранее Andreessen Horowitz запустила фонд на $600 млн с ориентацией на «игровую инфраструктуру и технологии метавселенных».

# Экономика web 3, фонды, новости
По материалам: ForkLog

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