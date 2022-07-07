Konvoy Ventures запустила фонд на $150 млн с фокусом на Web3-игры

Венчурная компания Konvoy Ventures объявила о запуске фонда в размере $150 млн. Структура ориентирована на игровые Web3-платформы.

We are excited to announce our new $150M fund, Konvoy Fund III, which we’ll use to invest in #preseed, #seed and #SeriesA companies operating at the frontier of #gaming.



To find out more about Konvoy Fund III head to this @business article - https://t.co/LnLVfheq6F — Konvoy (@konvoyventures) July 6, 2022

Согласно заявлению, интерес для Konvoy Fund III в том числе представляют компании на стыке таких отраслей, как образование и здравоохранение. Географически фонд будет ориентироваться на США, Европу и Африку, а также расширит присутствие в странах Азии и Латинской Америки.

«Этот новый фонд позволит нам не только сосредоточиться на дополнительных регионах, но и на новых типах компаний и технологий», — заявил управляющий партнер Джексон Вон.

В конце 2021 года Konvoy Ventures участвовала в раунде финансирования Серии A платформы 3D-аватаров Ready Player Me на $13 млн.

Напомним, в июне 2022 года разработчик решений для масштабирования NFT на Ethereum Immutable запустил фонд на $500 млн с фокусом на Web3-игры.

В том же месяце инфраструктурная блокчейн-платформа Alchemy сообщила о создании программы поддержки стартапов и разработчиков в Web3-сфере в размере $25 млн.

Ранее Andreessen Horowitz запустила фонд на $600 млн с ориентацией на «игровую инфраструктуру и технологии метавселенных».