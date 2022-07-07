Крымский суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Второй мировой войны

Вадим Карасев

Верховный суд Крыма признал геноцидом преступления нацистов в Крыму в 1941-1944 годах, сообщает РИА Новости.

"Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против не менее 219 тысяч мирного населения и военнопленных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории республики Крым и города Севастополя – ранее Крымской АССР - военными преступлениями, преступлениями против человечества, геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР", - зачитала решение судья Татьяна Готовкина.

Рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании геноцидом массовых убийств крымчан нацистами началось 27 июня. Заинтересованными лицами в деле стали несколько потомков пострадавших в годы оккупации и крымский парламент (Госсовет Крыма).

В ходе заседаний были допрошены свидетели по делу, непосредственные очевидцы событий, происходивших на территории Крыма в период военной оккупации, а также родственники погибших в годы войны. Ряд свидетелей дали показания в режиме видеосвязи. Судом исследованы письменные документы по делу, в числе которых заключения судебно-медицинских экспертиз, протоколы допросов свидетелей и потерпевших.

Крым был оккупирован с ноября 1941 года по апрель 1944 года, Севастополь – с июля 1942 года по 9 мая 1944 года. Феодосия и Керчь в декабре 1941 года были освобождены в результате десантной операции, но весной 1942 года вновь были оккупированы. На территории полуострова были созданы десятки концентрационных лагерей, среди которых один из самых крупных – "Красный" под Симферополем, где были замучены тысячи людей.