Ксения Бородина ненавидит определенных женщин

39-летняя ведущая Ксения Бородина нелестно высказалась о девушках, которые вешаются на шею мужчине. Ведущая «Дома-2» пережила два развода. Она читает, что благодаря личному опыту научилась разбираться в мужчинах и выводить их на чистую воду. К Ксении часто обращаются за советом женщины, и она честно высказывает свое мнение. В этот раз участница шоу «Ледниковый период» призвала девушек никогда не навязываться мужчинам, так как такие отношения вряд ли закончатся чем-то серьезным. «Ненавижу баб, которые навязываются. Дешево это выглядит, просто отвратительно. И сразу видно в таких случаях, есть ли интерес у этого мужика на такую женщину. Как правило, нет никакого. Только если переспать. Или использовать», — высказалась Бородина. Сама телеведущая строго следует этому правилу. Она также не намерена навязывать своих детей их отцам. При этом Ксения не препятствует их общению.Ведущая передачи «Перезагрузка» не скрывает, что у нее сложный характер. По словам телезвезды, она может «взорваться как вспышка», но быстро отойти. Бывшая жена бизнесмена Курбанова Омарова отметила, что умеет признавать свои ошибки и извиняться. «Если я виновата, я приползу и буду просить прощения. Но если моей вины нет, то не буду», — объяснила Бородина. Телезвезда негативно относится к женщинам, которые встречаются с женатыми. Если в роли любовницы окажется подруга Ксении, она не разорвет с ней отношения, но честно всё выскажет. Сейчас Ксения отдыхает с дочерьми в Турции. Модель рассказала, что присматривать за девочками ей помогает няня. Телеведущая отметила, что оплачивает помощнице перелет и проживание в отеле без вычета из зарплаты. «Я приехала отдыхать. Могу вечером выйти с подругой, а детки дома. Не всегда их нужно таскать по ресторанам, они прекрасно играют дома. Няне можно целовать ребенка. Учитывая, что одна у нас 13 лет, еще со времен Мару маленькой. Другая пять лет», — разоткровенничалась Бородина. Отпуск звезды «Дома-2» подпортили злобные комментарии, которые она получает от хейтеров. Бородина не дала себя в обиду и осадила критиков, обсуждающих ее внешность.