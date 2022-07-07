Ксения Собчак матом послала Сабурова
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Ксения Собчак матом послала Сабурова

Ксения Собчак матом послала Сабурова
Ведущая и журналистка Ксения Собчак публично послала комика матом. Недавно у Нурлана Сабурова состоялся сольный концерт. В одном из монологов артист неожиданно высказался о Ксении Собчак. Комик назвал журналистку лошадью, сопроводив речь бранью. Общественность была удивлена жестким высказыванием Нурлана Сабурова. Свое негодование выразил даже политик Сергей Миронов. «К Ксении Анатольевне можно относиться по-разному — любить ее или не любить. Но открыто оскорблять со сцены, при этом ругаясь матом? Нет, так нельзя. Следственный комитет должен тщательно понаблюдать и проверить выступления комика Сабурова. Если есть нарушения закона, карать по всей строгости. Хватит уже этих вольностей!» — написал он в Telegram-канале. Собчак поблагодарила государственного деятеля за неожиданную поддержку, однако заявила: обращаться в органы из-за комика не станет.
«Сабуров может сколько угодно злиться, пыхтеть и пытаться меня оскорбить. Он все равно в итоге пойдет на хер, потому что я умнее, я права и мне не надо опускаться до оскорблений, чтобы это признали. И люди это видят», — ответила журналистка на канале «Кровавая барыня». Звезда также отметила, что оскорбления артиста в ее сторону давно не блещут оригинальностью. «… шутит свои смешные шутки про лошадь, которые общественность никогда, никогда-никогда, никогда-никогда-никогда не слышала», — прокомментировала она. К слову, Собчак и сама не прочь пошутить над собой. Многие помнят, как в 2012-м блондинка облачилась в наряд лошади на премии «Серебряная калоша». Два года назад она поздравила сына с днем рождения в образе героя из «Бременских музыкантов». «Это кто, мама или лошадь?» — смеялась она, обращаясь к Платону.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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