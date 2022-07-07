Лайма Вайкуле больна?
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лайма Вайкуле больна?

Лайма Вайкуле больна?

В 1989 году 35-летняя на тот момент Лайма Вайкуле впервые столкнулась с онкологией – в США молодой артистке диагностировали рак молочной железы. Тогда ей помогли лучшие зарубежные врачи, да и молодой организм сумел побороть коварное заболевание. Но, по слухам, болезнь вновь вернулась, но на этот раз все печально.

Инсайдеры уверяют, что весной певица улетела в США на лечение, в ту же клинику, где много лет назад излечила онкологию. После химиотерапии Лайма отправилась в Юрмалу, где прячется ото всех. Об этом сообщили в Телеграмме «НеМалахов СЛИВки». По мнению редакторов канала, артистка чувствует себя плохо, надежда на излечение минимальная.

Также уверялось, что Алла Пугачева именно из-за подруги покинула Израиль, где жила последние 4 месяца с семьей. Сейчас Примадонна снимает виллу «Марта», которая находится рядом с коттеджем Лаймы, и часто проводит с ней время, поддерживая изо всех сил.



«Певица находится в Юрмале в очень тяжелом состоянии. Артистка прячется ото всех, - уверяют редакторы Телеграмм-канала. - Сейчас рядом с ней Алла Пугачева».

К слову, тот же особняк Примадонна с мужем снимала в 2017 году – на территории есть спа-комплекс, теннисный корт, и домик для охраны. В особняке – 4 комнаты, библиотека, зимний зал, кинозал. Стоимость аренды в месяц недешевая – около 100 тысяч евро.


Лайма Вайкуле на связь с журналистами не выходит и слухи о своем здоровье не комментирует. Но ее директор Кристина Обосян уверяла, что с артисткой все в порядке, также не углубляясь в комментарии.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

В Госдуме призвали ввести эмбарго на ряд товаров из Польши
В Госдуме призвали ввести эмбарго на ряд товаров из Польши
Журналист Илья Красильщик объявлен в розыск
Журналист Илья Красильщик объявлен в розыск
На Москву обрушился «залповый ливень»
На Москву обрушился «залповый ливень»
Лайма Вайкуле больна?
Лайма Вайкуле больна?
Шольц высказался об угрозе банкротства для Германии
Шольц высказался об угрозе банкротства для Германии
В России предложили ограничить переплату по кредитам
В России предложили ограничить переплату по кредитам
ЕР организовала лечение для херсонского мальчика с редким заболеванием
ЕР организовала лечение для херсонского мальчика с редким заболеванием
Эдгард Запашный прокомментировал отставку Бориса Джонсона
Эдгард Запашный прокомментировал отставку Бориса Джонсона
Лена Перминова высказалась о муже-олигархе и их 30-летней разнице в возрасте
Лена Перминова высказалась о муже-олигархе и их 30-летней разнице в
Tornado Cash Classic полностью открыл код пользовательского интерфейса
Tornado Cash Classic полностью открыл код пользовательского интерфейса
Умер звезда фильма «Крестный отец» Джеймс Каан
Умер звезда фильма «Крестный отец» Джеймс Каан
RoboCop: Rogue City получил геймплейный трейлер, игра не выйдет на Xbox One
RoboCop: Rogue City получил геймплейный трейлер, игра не выйдет на

Топ на сегодня

Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта о компенсациях за вред жизни волонтеров
Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта
Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Рената Литвинова вместе с мировыми звездами приняла участие в модном показе
Рената Литвинова вместе с мировыми звездами приняла участие в модном
Родные Юрия Шатунова не могут получить свидетельство о смерти
Родные Юрия Шатунова не могут получить свидетельство о смерти

Еще по теме

Лайма Вайкуле вернулась в Латвию в тяжелом состоянии, пишут СМИ
У Лаймы Вайкуле подозревают новый вид рака
Лайма Вайкуле готовит грандиозный концерт за миллион евро
Злата Огневич на фестивале Лаймы Вайкуле споет украинскую песню