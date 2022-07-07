Лайма Вайкуле больна?

В 1989 году 35-летняя на тот момент Лайма Вайкуле впервые столкнулась с онкологией – в США молодой артистке диагностировали рак молочной железы. Тогда ей помогли лучшие зарубежные врачи, да и молодой организм сумел побороть коварное заболевание. Но, по слухам, болезнь вновь вернулась, но на этот раз все печально.

Инсайдеры уверяют, что весной певица улетела в США на лечение, в ту же клинику, где много лет назад излечила онкологию. После химиотерапии Лайма отправилась в Юрмалу, где прячется ото всех. Об этом сообщили в Телеграмме «НеМалахов СЛИВки». По мнению редакторов канала, артистка чувствует себя плохо, надежда на излечение минимальная.

Также уверялось, что Алла Пугачева именно из-за подруги покинула Израиль, где жила последние 4 месяца с семьей. Сейчас Примадонна снимает виллу «Марта», которая находится рядом с коттеджем Лаймы, и часто проводит с ней время, поддерживая изо всех сил.





«Певица находится в Юрмале в очень тяжелом состоянии. Артистка прячется ото всех, - уверяют редакторы Телеграмм-канала. - Сейчас рядом с ней Алла Пугачева».

К слову, тот же особняк Примадонна с мужем снимала в 2017 году – на территории есть спа-комплекс, теннисный корт, и домик для охраны. В особняке – 4 комнаты, библиотека, зимний зал, кинозал. Стоимость аренды в месяц недешевая – около 100 тысяч евро.





Лайма Вайкуле на связь с журналистами не выходит и слухи о своем здоровье не комментирует. Но ее директор Кристина Обосян уверяла, что с артисткой все в порядке, также не углубляясь в комментарии.