Лайма Вайкуле вернулась в Латвию в тяжелом состоянии, пишут СМИ
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Лайма Вайкуле вернулась в Латвию в тяжелом состоянии, пишут СМИ

Лайма Вайкуле вернулась в Латвию в тяжелом состоянии, пишут СМИ
Певица Лайма Вайкуле, по слухам, после лечения в США вернулась в Юрмалу, где ее поддерживает Алла Пугачева. В конце весны в прессу попал слух о том, что у Лаймы Вайкуле случился рецидив рака. Писали о том, что артистка уехала лечиться от онкологии в Штаты. Певица не стала комментировать новость о своей болезни. Зато представитель Вайкуле Кристина Обосян опровергла новость о её тяжелой болезни. Впрочем, близкие звезд нередко пытаются до последнего скрывать проблемы, лишь бы журналисты не беспокоили их звонками. Несмотря на то, что никто в окружении Вайкуле не взял на себя смелость раскрыть её секрет, в СМИ продолжают поступать тревожные новости о здоровье певицы. Сегодня появилась информация о том, что Лайма вернулась в Латвию в крайне тяжелом состоянии. Рядом с ней, если верить инсайдеру, находится её лучшая подруга Алла Пугачева. Не исключено, что Примадонна уехала с семьей из Израиля в Латвию именно ради встречи с умирающей Вайкуле.
«Певица находится в Юрмале в очень тяжелом состоянии. Артистка прячется ото всех. Сейчас рядом с ней Алла Пугачева», — сообщает. Telegram-канал «НеМалахов». Любопытно, что на фоне этих слухов было объявлено об переносе ежегодного фестиваля Вайкуле на следующее лето. Организаторы сослались на сложности с въездом в Латвию многих приглашенных артистов. При этом деньги за несостоявшееся музыкальное мероприятие зрители вернуть не могут. Их попросили «проявить солидарность» в связи с ситуацией и дождаться лета 2023 года.
# Шоу-бизнес Вайкуле Лайма
По материалам: z-aya

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