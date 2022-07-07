Лена Катина поделилась совместным фото с сыном
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Лена Катина поделилась совместным фото с сыном

Лена Катина поделилась совместным фото с сыном
37-летняя певица Лена Катина сфотографировалась с повзрослевшим сыном. Артистка впервые за долгое время опубликовала фото с единственным сыном. Певица привезла мальчика на отдых в Турцию. Экс-солистка группы t.A.T.u. воспитывает сына Александра от бывшего мужа, словенского музыканта Сашо Кузмановича. Лена не показывала мальчика в своем блоге с июня прошлого года. Наконец-то поп-звезда опубликовала их совместный снимок. «Самый любимый Сашенька мой», — подписала кадр звезда «Евровидения-2003». Фото было сделано на турецком курорте. Здесь исполнительница хита «Нас не догонят» отдыхает с сыном, друзьями и новоиспеченным мужем Дмитрием Спиридоновым. Артистка показала их большую компанию. Лена с Сашей и супругом на снимке справа. На возлюбленном поп-звезды футболка с божьими коровками, шорты и забавная шапочка.
«Гоп-компания в сборе! Всех люблю!» — написала участница шоу «Звезды в Африке». Она также показала отдельное фото с Дмитрием. Катина в черном платье крепко обняла избранника за шею, а тот прижал ее к себе, взяв за талию. Супруги улыбались. «Любимый муж», — прокомментировала кадр бывшая партнерша Юлии Волковой. Катина и Спиридонов поженились в прошлом месяце. Молодожены не стали устраивать грандиозный праздник, а просто расписались в загсе. При этом артистка не отказалась от белого платья невесты. Она выбрала женственный наряд-миди с вырезом в форме сердца. Лена познакомилась с Дмитрием в прошлом году на праздновании дня его рождения. Артистку пригласили выступить на мероприятии. Месяц назад поп-звезда похвасталась помолвочным кольцом и рассказала о предстоящей свадьбе.
# Шоу-бизнес Катина Елена
По материалам: z-aya

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