Лена Миро неожиданно похвалила Григория Лепса

Певец Григорий Лепс считает себя виновным в разрушении брака. Популярный исполнитель Григорий Лепс заявил накануне, что в крахе семьи виноват исключительно он сам. Его необдуманные поступки стали камнем преткновения в отношениях с Анной Шаплыковой, которые в итоге привели к разводу. Лена Миро выразила свое восхищение Григорию Лепсу. Скандальный блогер, из чьих уст, как правило, вылетает критика, неожиданно похвалила певца.«Признать свои ошибки может далеко не каждый. Взять вину на себя — вообще редкость. Не знаю, как Григорий обидел супругу, но важно то, что он сожалеет об этом. Надеюсь, что такой урок пойдет ему на пользу — когда человек осознает, что натворил, он больше этого не повторяет», — написала Миро в своем ЖЖ. Напомним, Григорий Лепс развелся с женой в декабре 2021 года, отказавшись при этом называть причины разрыва. Накануне певец прервал молчание.