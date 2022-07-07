Лена Перминова высказалась о муже-олигархе и их 30-летней разнице в возрасте
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Лена Перминова высказалась о муже-олигархе и их 30-летней разнице в возрасте

Лена Перминова высказалась о муже-олигархе и их 30-летней разнице в возрасте
Модель Лена Перминова состоит в гражданском браке с олигархом Александром Лебедевым, который  старше нее почти на 30 лет. Лена Перминова активно ведет личный блог и часто отвечает на вопросы подписчиков. Так часто ее спрашивают о внушительной разнице в возрасте с супругом — предпринимателем Александром Лебедевым. Блондинка отмечает, что не чувствует ее. «Мне всегда было плевать на любые обсуждения, осуждения. Мой муж офигенно выглядит, очень образованный, с потрясающим чувством юмора, с ним интересно и чувствуешь себя как за каменной стеной. А главное — нам хорошо друг с другом. И это в тысячу раз лучше, чем быть рядом с пустым, необразованным, не уважающим женщин мужчиной, даже если он молодой красавчик. В отношениях важно другое. Не зря мы 17 лет вместе, и у нас четверо прекрасных деток», — делится 35-летняя модель.
Подписчицы интересуются у многодетной мамы, не боится ли она, что Александр, как и другие богатые мужчины, в одночасье бросит ее и детей и оставит ни с чем? «Мужчины бывают разные. Могу сказать про своего мужа, что и тут он ведет себя достойно. И бывшую жену никак не обижает, материально уже более 25 лет поддерживает ее во всем, как и своего сына. Поэтому обращайте внимание на то, как относятся к бывшим женам, детям. Если имеются таковые», — пишет Лена. Перминова признавалась, что ей очень повезло встретить такого мужчину, как Александр. Она с юности хотела стать мамой и с ним осуществила свою мечту. Сейчас у супругов растут три сына и дочь. «Я родила первого в 22 лишь потому, что уже с 16 лет начала мечтать о детях. За границей я и моя банда вызывает шок и удивление у людей. Там совсем другой порядок жизни, там в первую очередь живут для себя, делают карьеру, отдыхают и только потом думают о семье, будучи уже зрелой личностью», — порассуждала Лена.
# Шоу-бизнес Перминова Елена
По материалам: z-aya

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