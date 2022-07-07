Лепс о разводе
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Лепс о разводе

Лепс о разводе

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова, балерина из балета Лаймы Вайкуле, прожили вместе больше 20 лет. Пара воспитала троих детей: дочерей Еву и Николь, сына Ивана. В ноябре 2021 года Анна подала на развод, а 20 декабря супругов официально развели.

Поклонники не могли понять, почему случился разрыв такой крепкой и, казалось, счастливой пары: ни сам артист, ни его жена комментариев по этому поводу не давали. Только спустя полгода Григорий Викторович решился на откровенный разговор и приоткрыл завесу тайны.

Артист сообщил, что хоть на развод подала жена, в ссоре и расставании виноват только он. Брак был идеальным до определенного момента, а потом – дал трещину. Лепс перестал ценить супругу, которая была с ним много лет. Однажды он позволил себе сильно обидеть Анну, и она этого простить не смогла.

«Момент тут личный, отвечать одному сложновато, - откровенничал Лепс в интервью. - Единственное, что могу сказать: во всем случившемся виноват только один человек, и это я. Причина расставания – я и мое поведение».


Григорий очень сожалеет о том, что сложилось именно так и дело дошло до разрыва. Но что поделать, дороги назад нет. Григорий сказал, что ценит все моменты, которые пришлось пройти с супругой, и те, которые им еще предстоит пройти, но уже как друзьям. Пара смогла сохранить нормальные отношения, они хорошо общаются. Более того, артист обеспечивает детей и экс-жену.

«Мы всегда будем вместе, - уверяет Григорий Викторович. - Вместе, потому что всегда буду рядом, буду помогать семье, воспитывать детей, обеспечивать. Все это на моих плечах, как и положено настоящему мужчине».


Напомним, что брак с Анной – второй в жизни Григория Лепса. Первой супругой была Светлана Дубинская, с которой будущая звезда познакомился в музыкальном училище города Сочи: юноша обучался игре на ударных инструментах, а девушка – на вокальном отделении. В декабре 1984 года у молодой пары родилась дочка Инга, но дальнейшая их жизнь не сложилась. Через год Светлана забрала дочку и переехала к своим родителям, а муж – спокойно дал ей развод.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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