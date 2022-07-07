Литва отказалась создавать зеленый коридор для транзита грузов в Калининград
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Литва отказалась создавать зеленый коридор для транзита грузов в Калининград

Литва отказалась создавать зеленый коридор для транзита грузов в Калининград

Литовские власти заявили, что должны держать под контролем свою территорию, а значит, не станут создавать зеленых коридоров для транзита грузов в Калининградскую область, заявила в эфире национального радио LRT советник президента республики Аста Скайсгирите.

"Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории".

Никаких послаблений ограничительных мер по калининградскому транзиту правительство Литвы не принимало. Скайсгирите напомнила, что ее страна осуществляет санкции Евросоюза, а это вопрос европейского регулирования:


"Это дело не Литвы и Калининграда, а ЕС и России".

Напомним, что 17 июня Вильнюс запретил доставку ряда товаров в Калининград - половину от всех грузов, идущих в регион. В ответ на это российский МИД выдвинул Литве ультиматум, утверждая, что если республика в ближайшее время не возобновит в полном объеме грузовой транзит в Калининградскую область, то Россия оставит за собой право на действия по защите национальных интересов. 

Паромы на линии Усть-Луга - Балтийск загружены до середины августа

Железнодорожные паромы, которые курсируют по линии Усть-Луга-Балтийск с грузами для Калининградской области, забронированы до середины августа, а если клиент намерен перевезти свои вагоны в августе-сентябре, то он должен подавать заявку до 15 июля.

Отметим, что на этой линии задействованы железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский" и теплоход "Урса майор", возящий накатную технику. По сравнению с маем, контейнерная загрузка выросла втрое.

Кроме перевозок по линии Усть-Луга-Балтийск, задействован сухогруз "Холмогоры", который курсирует между портом Бронка в Санкт-Петербурге и Калининградом. Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов говорил о том, что решается вопрос о привлечении к этой работе дополнительных судов.

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По материалам: uposters.ru

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