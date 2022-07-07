Массаж, иномарки и гречка: обнародован райдер Ксении Собчак

Вадим Карасев

40-летняяя Ксения Собчак, недавно рассказавшая о второй беременности молодой жены Шнурова, вновь оказалась в центре внимания. Журналисты узнали, что входит в райдер супруги Константина Богомолова.

По мнению журналистов, Ксения Собчак является самой избирательной звездой в отечественной медиа-индустрии.



Звезда требует номер люкс с массажным столом и плотными шторами в лучшем городском отеле. Температура в помещении не должна превышать двадцати градусов.

Передвигаться Ксения Собчак предпочитает на новеньких премиум-иномарках, а летает бизнес-классом "Аэрофлота" с VIP-залом.

Кроме того, Ксении Собчак необходимы для работы визажист с хорошей профессиональной косметикой и парикмахер.

Из еды светская львица предпочитает зефир со вкусом "пломбир", фрукты, орехи, мед, овощной салат, куриный бульон, гречку с грибами и без лука, а также картофельные драники со сметаной.

На Собчак пожаловались в СК, обвинив в инфоцыганстве

Ксения Собчак еще совсем недавно раскритиковала Блиновскую за продажу поклонникам информации, не имеющей какой-либо практической ценности. После этого журналистка уже сама же попала в аналогичный скандал.

Собчак после этого принялась зарабатывать на продаже "марафона успеха", обещая бонусы к нему в виде членства в "элитном клубе" и совместных путешествий. Цены у журналистки достигают сотен тысяч рублей.

Как сообщает "Газета.ру", на Ксению составили заявление в Следственный комитет. Якобы светская львица за свой "Метод Собчак" получила от них от 300 до 600 тысяч рублей, а взамен ничего не дала и должна быть привлечена к ответственности.

