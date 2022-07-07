Matchpoint — Tennis Championships получила оценки от критиков, игра доступна в Game Pass

Вадим Карасев





Одна из игр, которая сегодня стала доступна в Game Pass, это Matchpoint — Tennis Championships. Проект добавили в подписку сразу после релиза — на приставках Xbox и PC.

Каждый подписчик Game Pass имеет возможность составить личное впечатление о новом симуляторе тенниса, который выпущен издательством Kalypso. Как ранее отмечали разработчики, они хотели бы превратить Matchpoint — Tennis Championships в серию, если проект будет хорошо воспринят игроками.

Критики уже выставили свои первые оценки Matchpoint — Tennis Championships, и нельзя сказать, что проект принят очень хорошо. Сейчас у игры 68 баллов из 100 на сайте Opencritic. Журналисты отмечают, что Matchpoint — Tennis Championships дает хороший опыт виртуальной игры в теннис, но есть у игры несколько явных недостатков. Главный недостаток — малое количество контента, в виде лицензированных игроков или крупных турниров. Игру также ругают за не самую лучшую графику и некоторые проблемы с производительностью, плюс за скучную сюжетную кампанию.

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