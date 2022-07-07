Матвиенко продолжит разъяснять позицию России во всех зарубежных парламентах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила во все парламенты мира письмо с разъяснением ситуации вокруг России. Об этом председатель палаты регионов сообщила на на пресс-конференции по итогам весенней сессии парламента.

По ее словам, такая разъяснительная работа на международном уровне будет продолжена.

Спикер также сообщила, что получила приглашение на заседание парламентской «двадцатки» в Индонезии в октябре. Матвиенко планирует принять в нем участие, если позволит график. По ее словам, в беседах с главами зарубежных парламентов она обсудит ситуацию вокруг Украины и разъяснит российскую позицию.

В планах председателя Совета Федерации также посещение Китая осенью.